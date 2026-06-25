FIFA no perdona: Panamá recibe otro golpe en pleno Mundial 2026 tras quedar eliminada

A la selección de Panamá le resta un partido por disputar, pero FIFA no lo perdonó tras quedar eliminado de la Copa del Mundo.

El sueño de Panamá terminó antes de lo esperado. Luego de solo dos jornadas disputadas en el Grupo L del Mundial 2026, la selección canalera se quedó sin posibilidades matemáticas de clasificar a la próxima fase. A pesar de haber competido cara a cara contra sus rivales, la falta de gol y de efectividad en el área contraria les terminó costando muy caro.

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En su debut, Panamá cayó por la mínima diferencia (1-0) ante Ghana, y repitió el mismo resultado en la segunda fecha contra Croacia. Dos partidos donde el esfuerzo estuvo, pero los puntos no llegaron.

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Un duro golpe en el Ranking FIFA

La eliminación no es la única mala noticia para el fútbol panameño. Debido a estas dos derrotas en la máxima cita del fútbol, la FIFA actualizó su ranking en tiempo real y el impacto para los canaleros fue notable:

Puestos perdidos: Panamá bajó 8 posiciones en la tabla mundial comparado al puesto con el que inició el torneo.

Panamá bajó en la tabla mundial comparado al puesto con el que inició el torneo. Nueva ubicación: Ahora se encuentran en el puesto 42 del mundo.

Ahora se encuentran en el del mundo. Puntos actuales: Suman 1489.05 puntos, tras perder un total de 16.27 unidades por los partidos perdidos.

FIFA actualizó su ranking donde Panamá ha caído 8 puestos.

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A pesar de estar eliminados, el tercer partido del grupo no es un trámite cualquiera. Los dirigidos por Christiansen se enfrentarán a la poderosa selección de Inglaterra con un doble objetivo.



Lograr su primera victoria histórica en una Copa del Mundo o, al menos, rescatar un empate para sumar puntos para evitar seguir cayendo puestos en el ranking de la FIFA.

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Panamá buscará cerrar su participación en el Mundial 2026 de forma decorosa, demostrando que el proceso sigue en marcha y que hay base para trabajar de cara al futuro.

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En resumen