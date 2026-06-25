Kadir Barría no se contuvo: el gesto que expone a Thomas Christiansen tras la eliminación de Panamá del Mundial 2026

Kadir Barría fue una de las grandes ausencias de Panamá en la Copa del Mundo y la falta de gol deja en evidencia a Thomas Christiansen.

El sueño de la Selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026 terminó de forma prematura. Con dos derrotas consecutivas y la cuenta de goles en cero ante Ghana y Croacia, la escuadra de Thomas Christiansen ya no tiene posibilidades en el Grupo L y solo le resta cerrar con honor su participación ante Inglaterra.

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Tras confirmarse la eliminación, las críticas se han centrado en la alarmante falta de gol de los delanteros. Con “el diario del lunes” en la mano, un nombre ha comenzado a sonar con fuerza en el entorno de la afición: Kadir Barría. El extremo de 18 años, quien actualmente milita en el Botafogo, fue dejado fuera de la convocatoria mundialista por Christiansen a pesar del pedido del público, y hoy su ausencia pesa más que nunca.

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Las razones por las que Christiansen se equivocó

César Mosquera, especialista en búsqueda de talentos de Fútbol Centroamérica, analizó la situación de la ofensiva panameña y dio a conocer los puntos clave por los cuales el cuerpo técnico cometió un error al no llamar a la joven promesa.

“Panamá necesitaba un delantero picante, necesitaba un extremo habilidoso, necesitaba un jugador que fuera veloz, que exprimiera su potencia física; y si comenzamos a buscar un jugador en ese mapa, todos sabemos que es Kadir Barría. Sin él, Panamá básicamente jugó sin delanteros porque el partido de Fajardo ante Croacia deja muchísimo que desear, y un jugador como Kadir te ganaba con su velocidad; su juventud, sumada al hambre que tiene, hubiese sido un peligro constante para sus rivales”.

Mosquera argumentó que esto no se trata de una guerra personal ni de fanatismo en contra de Thomas Christiansen, sino de una realidad táctica que el talento del juvenil pudo haber resuelto en la cancha.

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“Acá no es un fanatismo extremo por Kadir ni una defensa extrema por Thomas Christiansen; yo siento que, genuinamente, Barría en este Mundial de 2026 hubiese hecho por lo menos un gol, porque los espacios aparecieron. Por ejemplo, la contra de ‘Fulo’ Martínez, que lastimosamente se trastabilla; ese mano a mano, Kadir lo terminaba de otra manera. Panamá hubiese tenido muchos más remates al arco, que fue en lo que Panamá estuvo en deficiencia”.

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La reacción de Kadir Barría

El eco de estas declaraciones llegó rápidamente a las redes sociales y hasta los oídos del propio futbolista del Botafogo. Kadir Barría no dudó en dejar un “me gusta” en la publicación del análisis de Mosquera, una señal que demuestra su total acuerdo con lo expuesto, ya que jugar esta Copa del Mundo era su gran objetivo.

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Aunque Barría es muy joven y tiene un futuro brillante para aspirar a las próximas citas mundialistas, es una realidad que para Panamá clasificar a un Mundial no es algo de todos los días, por lo que dejar pasar la oportunidad de este 2026 dejará un sabor muy amargo tanto para el jugador como para el país.

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En resumen