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Vozinha superó a Neuer y se acerca a Keylor Navas: el portero de Cabo Verde sigue haciendo historia en pleno Mundial 2026

Vozinha supera a Neuer y Buffon, pero va por más leyendas entre ellas Keylor Navas.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Vozinha sigue haciendo historia
© GeminiVozinha sigue haciendo historia

La Copa del Mundo 2026 sigue dejando historias sorprendentes dentro y fuera de la cancha, y una de las más llamativas tiene como protagonista al guardameta de Cabo Verde, Josimar Días, mejor conocido como Vozinha. El arquero africano se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo gracias a sus actuaciones bajo los tres palos, especialmente tras mantener su portería imbatida frente a una poderosa selección de España.

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Aquella actuación ante los europeos marcó un antes y un después en la trayectoria del experimentado portero. Sus intervenciones decisivas captaron la atención de aficionados de todo el mundo, quienes rápidamente comenzaron a seguir de cerca su desempeño tanto en el terreno de juego como en las plataformas digitales. La figura de Vozinha pasó de ser conocida en África a convertirse en un fenómeno global.

Los porteros también dominan las redes sociales

El empate 2-2 ante Uruguay volvió a poner al guardameta en el centro de la conversación mundial. Además de responder con seguridad en momentos clave del encuentro, el arquero siguió ampliando su popularidad entre los aficionados. Como consecuencia, su cuenta oficial de Instagram experimentó un crecimiento impresionante, consolidándolo entre los porteros más seguidos del planeta.

Actualmente, Vozinha suma 15.3 millones de seguidores, una cifra que lo coloca por encima de nombres históricos del arco mundial. El africano ya supera a leyendas como Gianluigi Buffon (10.9 millones) y Manuel Neuer (14.6 millones), además de dejar atrás a figuras vigentes como Alisson Becker (8.8 millones), Emiliano Martínez (14.4 millones) y David De Gea (15.1 millones).

El espectacular crecimiento de su comunidad digital también lo acerca a los grandes referentes de popularidad entre los guardametas. Por delante aparecen todavía Thibaut Courtois con 17.9 millones de seguidores, el costarricense Keylor Navas con 19.1 millones y el histórico español Iker Casillas, quien lidera la clasificación con 20.4 millones de seguidores en Instagram.

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Mientras Cabo Verde continúa soñando en el Mundial, la figura de Vozinha no deja de crecer. Sus actuaciones bajo los tres palos han generado admiración entre aficionados de diferentes países, quienes lo han convertido en uno de los porteros más queridos del torneo. Con el próximo duelo frente a Arabia Saudita en el horizonte, todo apunta a que el guardameta africano seguirá sumando seguidores, rompiendo récords y escribiendo una de las historias más inesperadas de esta Copa del Mundo.

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