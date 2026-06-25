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Predicción de Japón vs. Suecia: resultado exacto y goleadores del partido del Mundial 2026, según la IA

La IA definió cómo saldrá el partido y quiénes serán los goleadores en el último duelo del Grupo F del Mundial 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La IA adelantó a un ganador.
© GeminiLa IA adelantó a un ganador.

Este jueves, en el segundo turno, se definirá el Grupo F del Mundial 2026 en el que todavía no está confirmada la posición de los tres primeros. Sólo se conoce que Túnez finalizará el grupo en el último lugar y aún resta saber cómo será la tabla final.

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En el duelo más parejo del grupo, Japón y Suecia lucharán para quedarse con el segundo puesto. Los nipones llegan como los favoritos después de haber obtenido un empate contra Países Bajos, mientras que los suecos se llevaron un 5-1 en contra en el cruce de europeos.

En la previa del partido determinante para el futuro de ambos países, le preguntamos a la Inteligencia Artificial cómo será el marcador exacto y quiénes serán los goleadores del juego.

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Gemini, Inteligencia Artificial de Google, utilizó diferentes parámetros para determinar su pronóstico: rendimiento en la Copa del Mundo, forma actual y el juego en equipo que tiene cada uno. Eligió a Japón como el ganador del partido.

Pronóstico para el partido de Japón vs. Suecia

Por estas razones, anticipó que Japón vencerá a Suecia por 2-1. Este resultado lo dejará con la posibilidad de ser primero del grupo, pero todo dependerá si Países Bajos derrota a Túnez y por cuántos goles lo hará.

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¿Quiénes marcarán los goles en Japón-Suecia?

En cuanto a los jugadores que se sumarán a la lista de goleadores, Gemini dio los siguientes nombres. Por el lado de Japón, mencionó a Ayase Ueda y Junya Ito. Además, por el equipo de Suecia destacó al artillero del Arsenal, Víctor Gyökeres.

En resumen

  • Japón y Suecia se enfrentan este jueves para definir su posición en el Grupo F del Mundial 2026.
  • La Inteligencia Artificial Gemini pronosticó una victoria de Japón sobre Suecia por un marcador de 2-1.
  • El delantero sueco Viktor Gyökeres fue señalado por la IA como uno de los goleadores del encuentro. Ayase Ueda y Junya Ito en Japón.
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