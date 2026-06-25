Suecia empató con Japón, terminó tercera en el Grupo F y clasificó a los 16vos del Mundial 2026 como una de las mejores terceras.

Suecia empató 1-1 con Japón, terminó tercera en el Grupo F y avanzó a los 16vos del Mundial 2026 como una de las mejores terceras. Ahora espera la definición del resto de los grupos para conocer a su rival.

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El equipo escandinavo no pudo meterse entre los dos primeros de la zona, porque Países Bajos terminó líder y Japón quedó segundo. Sin embargo, el punto conseguido ante los Samuráis Azules fue suficiente para sostenerse en la tabla de mejores terceros.

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La campaña sueca tuvo de todo: arrancó con una goleada 5-1 sobre Túnez, después sufrió una dura derrota 5-1 ante Países Bajos y cerró con el empate 1-1 frente a Japón. Con esos resultados, terminó con 4 puntos, 7 goles a favor, 7 en contra y diferencia de gol 0.

Suecia clasificó como mejor tercero

Suecia clasificó a los 16vos del Mundial 2026 como una de las mejores terceras. El empate contra Japón la dejó tercera en el Grupo F, pero con un puntaje suficiente para seguir en carrera.

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La clave fue que Suecia llegó a cuatro puntos. En la tabla de mejores terceros, ese registro la deja por encima de varias selecciones que ya cerraron su grupo con peor rendimiento.

Contra quién podría jugar Suecia en los 16vos del Mundial 2026

Suecia todavía no tiene rival confirmado. Al terminar tercera del Grupo F, su cruce depende de cómo quede ordenada la tabla final de mejores terceros y de la combinación que aplique la FIFA para ubicar a esas selecciones en el cuadro.

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Los posibles rivales de Suecia son Alemania, México, Suiza, el ganador del Grupo I o el ganador del Grupo D. Cuando se conozcan los ocho mejores terceros definitivos, se acomodarán en distintos casilleros de los 16vos.

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Cuándo y dónde jugaría Suecia en 16vos

Si Suecia queda emparejada contra Alemania, jugaría el lunes 29 de junio en el Boston Stadium. El partido sería a las 14:30 horas de Centroamérica y 15:30 de Panamá. Si le toca México, jugaría el martes 30 de junio en el Estadio Azteca. Ese encuentro sería a las 19:00 horas de Centroamérica y 20:00 de Panamá.

Si su rival es el ganador del Grupo I, el partido sería el martes 30 de junio en el New York/New Jersey Stadium. El horario sería 15:00 de Centroamérica y 16:00 de Panamá. Si el cruce es contra el ganador del Grupo D, jugaría el miércoles 1 de julio en el San Francisco Bay Area Stadium. El horario sería 18:00 de Centroamérica y 19:00 de Panamá.

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Por última, si le toca Suiza, el encuentro sería el jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver. El horario sería 21:00 de Centroamérica y 22:00 de Panamá.