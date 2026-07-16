“Todo cerrado”: Fulo Martínez consigue nuevo equipo en Europa tras su gran Mundial 2026 con Panamá

Cristian Martínez firmaría con un club europeo que clasificó a la ronda preliminar de la Champions League y fue campeón en su liga.

Cristian Martínez está a un paso de fichar por el Slovan Bratislava. Una noticia de peso para Panamá, ya que el acuerdo llevaría al mediocampista de 29 años a un club con presencia canalera por César Blackman y lo pondría la conducción del mítico Yaya Touré, ex futbolista de Barcelona y Manchester City.

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La operación ya no es solo una negociación avanzada: desde la dirigencia del equipo eslovaco aseguran que el acuerdo está prácticamente cerrado y que únicamente restan detalles mínimos para hacerlo oficial después de su gran actuación con la Marea Roja en el Mundial 2026.

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Iván Kmotrík Jr., director ejecutivo del club, afirmó que el trato con el mediocampista panameño está acordado y que solo faltan aspectos menores para el anuncio. Además, trascendió que Martínez viajará a Eslovaquia para incorporarse lo antes posible, a la espera de la formalización definitiva del fichaje.

Fulo Martínez llegará a Slovan Bratislava

El punto de inflexión lo marcaron las declaraciones de la dirigencia. “Estamos muy cerca de que viaje aquí en los próximos días. Básicamente, se están finalizando los últimos detalles del contrato. Eso significa que confío en que tome el avión y se una al equipo lo antes posible. Las negociaciones ya llevan en marcha más de diez días, lo que significa que están en una fase avanzada”, dijo Kmotrík Jr.

Sin embargo, se mantiene la cautela: mientras el club no lo anuncie oficialmente, el fichaje no está consumado. El periodista Álvaro Martínez, conocido como “Duro Al Hueso”, fue más allá y aseveró este jueves en su cuenta de X que ya está “todo cerrado” y “viajaría mañana para los exámenes médicos y físicos”.

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El panameño se acerca a un escenario atractivo en Europa

Para “Fulo” Martínez, el cambio de club tiene un atractivo especial. Aterrizará en un equipo con aspiraciones y exposición internacional, que viene de proclamarse campeón de la Superliga de Eslovaquia 2025/2026 y en cuestión de días, este martes de 21 de julio, disputará el primer partido de la serie con FC Iberia 1999 de Georgia por la segunda ronda clasificatoria a la UEFA Champions League.

El nombre de Martínez cobró fuerza para este movimiento gracias a su regularidad con la Selección de Panamá. Esta continuidad le dio la vitrina necesaria a un futbolista que está a punto de dar un gran paso en su carrera, dejando atrás al Ironi Kiryat Shmona israelí. Allí, jugó 67 partidos, anotó 5 goles y dio 4 asistencias.

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En resumen