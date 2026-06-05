Este sábado, el equipo de Thomas Christiansen afronta su última parada antes del estreno mundialista frente a Ghana por el Grupo L.

La Selección de Panamá se encuentra a un paso de comenzar su gran aventura en el Mundial 2026. Antes de su debut oficial ante Ghana, los dirigidos por Thomas Christiansen tendrán su último examen preparatorio este sábado cuando se midan a Bosnia y Herzegovina en un atractivo amistoso internacional que se disputará en Estados Unidos.

Este encuentro servirá como la oportunidad final para que el cuerpo técnico afine detalles tácticos, evalúe el rendimiento colectivo y defina el once ideal de la Marea Roja. Con el estreno mundialista a la vuelta de la esquina, el equipo canalero buscará dejar buenas sensaciones y consolidar su confianza ante un combinado europeo de gran exigencia que también dirá presente en la máxima cita del fútbol.

ver también No viajan a Estados Unidos: Thomas Christiansen deja sin Mundial 2026 a dos convocados de Panamá

Dónde y a qué hora juegan Panamá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido amistoso se llevará a cabo este sábado 6 de junio de 2026 en el césped del Energizer Park ubicado en St. Louis, Missouri. El pitazo inicial está programado para las 2:00 p.m de Panamá, 1:00 p.m. de Centroamérica.

Cómo ver Panamá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido se podrá ver por un único canal que cuenta con los derechos de emisión para el territorio canalero:

RPC Deportes

Cómo llega Panamá

El trayecto reciente de la selección ha sido una montaña rusa de exigencia. Panamá llega a este duelo tras ser goleados por Brasil, aunque el equipo logró sacudirse rápido esa derrota y despedirse de su afición local con una contundente victoria de 4-2 sobre República Dominicana.

Publicidad

Publicidad

ver también Panamá revela lo que nadie sabía sobre el futuro de Thomas Christiansen a días del Mundial 2026: “Hay interés”

Ahora, el objetivo principal de Christiansen es aceitar el bloque defensivo. Sin embargo, hay cierta tensión en el cuerpo médico por el estado de Adalberto “Coco” Carrasquilla; el talentoso mediocampista arrastra una lesión muscular y el técnico lo mantiene entre algodones, siendo una gran duda tanto para sumar minutos hoy como para el estreno frente a los africanos.

Bosnia y Herzegovina es la última parada de Panamá antes del Mundial 2026. (Fepafut)

Publicidad

Cómo llega Bosnia y Herzegovina

El conjunto balcánico pisará el campo estadounidense con la motivación a tope luego de haber clasificado a este Mundial tras superar la compleja repesca europea. Liderados por la jerarquía inagotable de su goleador histórico, Edin Dzeko, los bosnios representarán una prueba física y táctica muy exigente para los defensores panameños. Este encuentro les servirá de termómetro para llegar a punto a su propio grupo mundialista, donde chocarán contra Canadá, Catar y Suiza.

Publicidad

Probables alineaciones

A falta de confirmación oficial, se espera que Panamá utilice una formación muy cercana a la que saldrá al campo en su debut oficial, cuidando solo a los jugadores con molestias.

Publicidad

Panamá: Orlando Mosquera; Éric Davis, César Blackman, José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade; Edgar Yoel Bárcenas, Cristian Martínez, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; y Cecilio Waterman.

Orlando Mosquera; Éric Davis, César Blackman, José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade; Edgar Yoel Bárcenas, Cristian Martínez, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; y Cecilio Waterman. Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Anel Ahmedhodžić, Dennis Hadžikadunić, Sead Kolašinac; Rade Krunić, Benjamin Tahirović, Haris Hajradinović; Ermedin Demirović, Amar Rahmanović y Edin Džeko.

El fixture de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026

Panamá formará parte del Grupo L del Mundial 2026, donde enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra. Estos serán sus partidos de la fase de grupos:

Publicidad

Publicidad