Se lo confesó a Fernando Palomo: Thomas Christiansen habla claro sobre su continuidad en la Selección de Panamá

El periodista salvadoreño charló con el técnico de Panamá

Javier Pineda

Por Javier Pineda

El entrenador lo dejó claro
Thomas Christiansen sigue trabajando de lleno en la planificación de la Selección de Panamá para las semanas previas al Mundial de 2026, enfocado en preparar al equipo de la mejor manera antes del arranque de la cita mundialista y en la que ha dejado claro quiere dar el batacazo.

Aun así, el técnico de 52 años también empieza a mirar más allá de la Copa del Mundo y a reflexionar sobre el siguiente paso en su carrera. Sobre este escenario, el DT tuvo unas palabras sobre su futuro en la Selección de Panamá.

Christiansen habló hace unos días con el portal de FIFA y en el que dejó en el aire su continuidad con los canaleros, pero ahora charló con el periodista salvadoreño Fernando Palomo, con quien no cambió mucho el discurso, pero dejó clara la razón por la cual cambió de agencia de representación.

¿Es lo último tuyo con Panamá en el Mundial? (le preguntó Palomo)

De momento no sé nada, mi situación, te diré la verdad no quiero saber si voy a continuar o me voy, si va a ser una selección o un equipo, pero tengo claro que hay que continuar, aspirar a mejorar en todos los aspectos“, comenzó diciendo.

El hecho del cambio de la agencia no es con la agencia en sí, sino por la persona que ha estado conmigo en este proceso que él ha cambiado y yo me siento bien con él, ha sido más por él que por otra cosa“, concluyó.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

El primer rival de la Selección de Panamá en el Mundial 2026 será Ghana. El duelo está programado para el 17 de junio, a las 6:00 p.m. (hora panameña), en el BMO Field de Toronto, Canadá.

