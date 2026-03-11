Thomas Christiansen lanza promesa para el Mundial 2026 que ilusiona a todos en Panamá

El seleccionador de Selección de Panamá, Thomas Christiansen, expresó su entusiasmo de cara a la participación del combinado canalero en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo en el que el equipo centroamericano buscará hacer historia y competir al máximo nivel frente a rivales de peso internacional.

En declaraciones ofrecidas a FIFA, el técnico destacó el crecimiento que ha tenido Panamá durante los últimos años, asegurando que el equipo ha logrado reducir la distancia competitiva con las potencias de la región. “En estos cinco años hemos competido con grandes selecciones. Ya no nos pasan por encima Estados Unidos, México y Canadá, incluso hemos logrado ganarles en varias ocasiones”, afirmó el estratega.

Christiansen también se refirió al desafío que representará enfrentar a selecciones como Selección de Ghana, Selección de Croacia y Selección de Inglaterra en la próxima cita mundialista. El entrenador reconoció la dificultad del grupo, pero dejó claro que el objetivo del equipo será competir sin complejos y mostrar el crecimiento del fútbol panameño. “Sabemos que son rivales duros, pero queremos competirles y poner a Panamá en el mapa mundial”, aseguró.

El técnico de 53 años también destacó el papel fundamental que juega el capitán Aníbal Godoy dentro del equipo. Christiansen valoró su liderazgo tanto dentro como fuera del campo, señalando que el mediocampista ha sido clave para mantener un vestuario unido y comprometido, uno de los pilares del éxito del combinado canalero en los últimos años.

Según el entrenador, la unidad del grupo ha sido una de las principales fortalezas de Panamá. Aunque reconoce que en algunos partidos se han enfrentado a selecciones con mayor talento individual, el estratega sostiene que la fortaleza colectiva ha permitido que el equipo logre resultados importantes frente a rivales de alto nivel.

Panamá ya sabe lo que es disputar una Copa del Mundo. En la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, el combinado canalero vivió su primera experiencia mundialista, torneo en el que Felipe Baloy marcó el primer gol en la historia del país en un Mundial. Aunque en aquella edición no lograron sumar puntos, la ilusión para 2026 es superar ese registro y conseguir las primeras unidades de Panamá en una Copa del Mundo.

