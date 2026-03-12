Malcom Pilone reapareció tras su grave lesión y envió un mensaje que lleva tranquilidad a Alajuelense: “Queda enfocarme”

Malcom Pilone volvió a aparecer públicamente después de la grave lesión que sufrió el fin de semana pasado y lo hizo con un mensaje cargado de optimismo desde el hospital.

El mediocampista argentino, que milita en Liga Deportiva Alajuelense, compartió una publicación en sus redes sociales luego de pasar por el quirófano, en un momento que marcó el inicio de su largo proceso de recuperación.

La lesión ocurrió el sábado anterior durante el partido que la Liga disputó ante San Carlos por el Torneo Clausura 2026. En una jugada disputada en el mediocampo, el futbolista recibió un fuerte impacto en su rodilla tras una barrida de un jugador norteño. El dolor fue inmediato y obligó al cuerpo técnico a realizar un cambio de emergencia, dejando al volante fuera del encuentro.

Tras varios estudios médicos se confirmó que sufrió la ruptura total del ligamento de la rodilla, lo que obligó al mediocampista a someterse a una intervención quirúrgica. La operación se realizó en el Hospital Metropolitano y forma parte del tratamiento que el jugador deberá seguir antes de iniciar la fase de rehabilitación.

El mensaje de Malcom Pilone

El mensaje de Malcom Pilone en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

“Gracias a Dios todo salió bien; ahora solo queda enfocarme en una buena recuperación”, escribió el mediocampista argentino en el mensaje que acompañó la imagen. Con esas palabras, el jugador transmitió confianza de cara al proceso que tendrá por delante.

Este jueves, el propio futbolista decidió compartir una actualización sobre su estado a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, Pilone aparece desde una de las camas del centro médico, mostrando señales de tranquilidad tras la cirugía.

Mientras tanto, Pilone inicia ahora la etapa más desafiante de su proceso: trabajar día a día para volver a las canchas y retomar su carrera después de una lesión que marcó un duro capítulo en su temporada.

