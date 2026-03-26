Bolivia 0-0 Surinam EN VIVO: minuto a minuto del partido por el repechaje al Mundial 2026

Se vienen la semifinal del repechaje para el Mundial 2026 que definirá al rival que enfrentará a Irak.

Este es el XI que pone Óscar Villegas para enfrentar a Surinam.

De a poco van ingresando los bolivianos y surinaméses al estadio para poder ver el repechaje.

Todo listo en el estadio para la semifinal por el repechaje al Mundial 2026.

Esta es la formación que pondrá el equipo que pertenece a Concacaf contra Bolivia.

Camisetas y banderín listos, todo para que Bolivia vaya por su sueño mundialista.

Los jugadores intentarán dar el primer paso de cara a lo que puede ser algo histórico para Surinam.

Ya se juega en Monterrey el partido entre Bolivia y Surinam.

La pelota vive en mitad de campo, ninguno de los dos pisó el área contraria. El nerviosismo es el gran protagonista.

Surinam empieza a llegar claro y el portero boliviano se hace figura. Por ahora, todo sigue 0-0.

El delantero del seleccionado de Concacaf erró solo dentro del área. Fue la más clara del partido.

Piroe regateó al portero y cuando se estaba acomodando para definir se la sacaron . Es cada vez más la diferencia a favor de Surinam.

Las más claras fueron para Surinam , que milagrosamente no está ganando, pero Bolivia dominó el juego. Nos quedan 45 minutos muy interesantes.

Bolivia y Surinam se enfrentan este jueves 26 de marzo de 2026 en Monterrey, México, en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo no solo define a uno de los finalistas que luego chocará con Irak, sino que también representa una oportunidad histórica para ambas selecciones: cortar largas ausencias o alcanzar una clasificación inédita.

La Verde afronta el reto con la ilusión de volver a un Mundial después de 32 años, impulsada por una clasificación dramática en las eliminatorias de la CONMEBOL, donde terminó séptima con 20 puntos tras vencer a Brasil en la última jornada.

Del otro lado aparece Surinam, que vivirá un momento sin precedentes al medirse por primera vez ante un rival sudamericano en un partido oficial. Aunque geográficamente pertenece a Sudamérica, compite en la CONCACAF y llega como subcampeón de la tercera ronda de su región, dejando afuera a Honduras con la que igualó en puntos.