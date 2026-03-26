Bolivia 0-0 Surinam EN VIVO: minuto a minuto del partido por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia y Surinam se enfrentan este jueves 26 de marzo de 2026 en Monterrey, México, en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo no solo define a uno de los finalistas que luego chocará con Irak, sino que también representa una oportunidad histórica para ambas selecciones: cortar largas ausencias o alcanzar una clasificación inédita.
La Verde afronta el reto con la ilusión de volver a un Mundial después de 32 años, impulsada por una clasificación dramática en las eliminatorias de la CONMEBOL, donde terminó séptima con 20 puntos tras vencer a Brasil en la última jornada.
Del otro lado aparece Surinam, que vivirá un momento sin precedentes al medirse por primera vez ante un rival sudamericano en un partido oficial. Aunque geográficamente pertenece a Sudamérica, compite en la CONCACAF y llega como subcampeón de la tercera ronda de su región, dejando afuera a Honduras con la que igualó en puntos.
ver también
Panamá en alerta: FIFA confirmó cambios reglamentarios jamás vistos para el Mundial 2026