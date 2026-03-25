Dónde ver Italia vs. Irlanda del Norte en Centroamérica: hora y canal del repechaje de Europa al Mundial 2026

Este jueves, la Selección de Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en una de las semifinales por el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026. La Azzurra no tiene margen de error luego de quedarse afuera de la cita máxima en Rusia 2018 y Qatar 2022; mientras que los norirlandeses sueñan con dar el primer batacazo para regresar a una Copa del Mundo después de 40 años.

¿Cuándo juegan Italia vs. Irlanda del Norte por la repesca para el Mundial 2026?

El partido tendrá lugar este jueves 26 de marzo, a las 13:30 horas de Centroamérica (14:30 de Panamá), en el Stadio di Bergamo. Allí juega como local el Atalanta de la Serie A y tiene capacidad para más de 23 mil espectadores.

¿Dónde ver EN VIVO a Italia vs. Irlanda del Norte en Centroamérica?

Tiene dos alternativas para ver este juego por la repesca mundialista en Centroamérica: a través de la plataforma de streaming Disney+ o sintonizando ESPN.

¿Cómo se juega el repechaje de la UEFA para el Mundial 2026?

Durante la presente fecha FIFA, 16 selecciones europeas pelearán por los 4 boletos disponibles que tiene la UEFA para el Mundial 2026, que se desarrollará desde el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Todas ellas quedaron repartidas en cuatro zonas diferentes, denominadas rutas A, B, C y D. En la primera se encuentran los italianos, que en caso de vencer a Irlanda del Norte se medirán al ganador de Gales-Bosnia y Herzegovina en la gran final, a disputarse el martes 31 de marzo.

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¿Hay tiempos extra o penales?

En el caso de que Italia e Irlanda del Norte empaten al final de los 90 minutos por el marcador que sea, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste después de esa media hora, el finalista de la Ruta A se definirá mediante los lanzamientos desde el punto penal.

Así llega Italia

Los tetracampeones del mundo no pudieron clasificar de forma directa a la Copa del Mundo por tercera vez tras quedar escoltas de Noruega en el Grupo I de las eliminatorias europeas. Su último partido oficial fue precisamente contra los nórdicos, que los golearon 1-4 el pasado 16 de noviembre.

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La mala noticia para el seleccionador Gennaro Gattuso, que calificó el duelo con Irlanda del Norte como “el más importante” de su carrera, pasa por las lesiones. La única baja confirmada por este motivo es la del delantero Federico Chiesa (Liverpool), pero hay otras figuras, como Sandro Tonalli (Newcastle), Matteo Politano (Napoli) o Alessandro Bastoni (Inter de Milán), que están en duda.

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Así llega Irlanda del Norte

Por otro lado, los dirigidos por Michael O’Neill —quien también es DT del Blackburn Rovers de la segunda división inglesa— vienen de ganarle 1-0 a Luxemburgo en las eliminatorias, quedando terceros en el Grupo A por detrás de Alemania y Eslovaquia.

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Para este cruce definitorio también presentan ausencias de peso: la más sonadas son las de Connor Bradley (Liverpool) y Daniel Ballard (Sunderland), mermando así a una nómina que cuenta con apenas tres futbolistas militando en la máxima categorías de un país.