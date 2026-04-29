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Llega a la Argentina: a 43 días del Mundial 2026, Panamá recibe el mensaje que nadie tenía en los planes

A 43 días del Mundial 2026, Panamá recibió un inesperado reconocimiento desde Argentina que generó ilusión entre los aficionados canaleros.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Panamá recibe un inesperado mensaje desde Argentina
© GettyPanamá recibe un inesperado mensaje desde Argentina

A 43 días del Mundial 2026, Panamá recibió un inesperado reconocimiento desde Argentina que no estaba en los planes. 

En medio de la expectativa por la cita mundialista, un detalle relacionado con la selección canalera empezó a generar comentarios positivos fuera de sus fronteras.

Dicho mensaje no pasó desapercibido para los panameños, ya que llega en plena cuenta regresiva hacia el torneo y refuerza el entusiasmo alrededor del equipo.

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¿Qué mensaje recibió Panamá desde Argentina antes del Mundial 2026?

Los streamers argentinos Davo y La Cobra analizaron las camisetas que se verán en el Mundial 2026 y mostraron especial entusiasmo por una en particular. 

Durante su revisión, ambos coincidieron en destacar la indumentaria que utilizará Panamá, la cual llamó fuertemente su atención y terminó siendo una de sus favoritas. Aunque también la de visitante estuvo bien vista. 

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¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

Panamá iniciará su camino en el Mundial 2026 el 17 de junio, cuando enfrente a Ghana en Toronto. Después de ese estreno, la selección canalera tendrá dos pruebas exigentes ante Inglaterra y Croacia, rivales que completan el Grupo L.

Datos claves

  • Panamá recibió un reconocimiento inesperado desde Argentina a 43 días del Mundial 2026.
  • Los streamers Davo y La Cobra destacaron la camiseta de Panamá, considerándola una de sus favoritas.
  • La indumentaria panameña generó comentarios positivos a nivel internacional, aumentando la atención sobre la selección.
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