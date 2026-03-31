¡Italia y Lewandowski eliminados! Estos son los 4 últimos clasificados de la UEFA al Mundial 2026

El dramatismo se apoderó por completo de las Eliminatorias UEFA. En una jornada de infarto que requirió de tiempo extra para definir a la mitad de sus últimos invitados, Europa finalmente completó su lista de clasificados para la Copa del Mundo 2026.

Mientras que Suecia y Turquía lograron sellar sus pasajes en los 90 minutos reglamentarios, el destino de Italia y la llave entre República Checa y Dinamarca llevaron el sufrimiento hasta las últimas consecuencias.

ver también “Es una banda de vagos”: Honduras, Panamá y El Salvador se burlan sin piedad de Costa Rica tras el 5-0 ante Irán

Suecia y Turquía hicieron los deberes a tiempo

En los duelos que se resolvieron sin necesidad de prórroga, Turquía hizo valer el tanto de Aktürkoğlu a los 53 minutos para llevarse una victoria por 1-0 en su dura visita a Kosovo.

Turquía dejó a Kosovo en el camino (Getty Images).

Por su parte, Suecia protagonizó un partidazo no apto para cardíacos frente a la Polonia de Robert Lewandowski. Cuando el 2-2 parecía condenar a ambos al alargue, un gol agónico de Viktor Gyökeres a los 88 minutos desató la locura en el Friends Arena, sellando el 3-2 definitivo que depositó a los escandinavos en el Mundial.

Gyokeres llevó a Suecia al Mundial 2026 (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

El drama de Italia en Zenica

El choque entre Bosnia-Herzegovina e Italia tuvo todos los condimentos de una película de terror para la Azzurra. Pese a adelantarse con un gol de Moise Kean a los 15 minutos, la expulsión de Bastoni condicionó el resto del partido. Bosnia apretó y logró el empate 1-1 a los 79′ por medio de Tabakovic, forzando la prórroga.

Tras 120 minutos de pura tensión donde el marcador no volvió a moverse, el pasaje se tuvo que definir desde el manchón blanco. En la dramática lotería de los penales, la efectividad de los pateadores bosnios y el desacierto de los italianos terminó por inclinar la balanza, definiendo al ganador de esta llave de infarto.

Publicidad

Bosnia celebró en el infierno de Zenica (Getty).

Publicidad

La imagen de los jugadores italianos desplomados en el césped de Zenica lo dice todo; la tetracampeona del mundo estira su agonía y completa una década de ausencia en la máxima cita del fútbol, confirmando que la mística del pasado ya no alcanza para rescatar a un gigante que sigue en caída libre.

Publicidad

República Checa y Dinamarca sufrieron hasta el final

El cuarto boleto europeo también exigió sufrimiento extra. República Checa pegó desde el vestuario con un gol de Pavel Šulc al minuto 3, pero Dinamarca reaccionó en el complemento y estampó el 1-1 gracias a Andersen a los 72′, llevando el partido al alargue.

Parecía que los checos tenían el boleto en el bolsillo tras el gol de Krejčí al 100′, pero la “Dinamita Roja” reaccionó en el momento más crítico. Al minuto 111 del segundo tiempo extra, Høgh apareció para estampar un 2-2 agónico.

Publicidad

Publicidad

República Checa estará en Norteamérica (Getty Images).

ver también Repechaje Mundial 2026 EN VIVO y en simultáneo: Italia va a los penales con Bosnia; Suecia, Turquía y República Checa clasificaron

Todo se definió en una agónica tanda de penales, donde la sangre fría de los ejecutantes checos de la clave para sellar el último pasaje europeo rumbo a la Copa del Mundo 2026.