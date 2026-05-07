A 36 días del Mundial 2026: Rolando Fonseca le soltó un filazo a Osael Maroto por su mensaje al Piojo Herrera y el fracaso de La Sele

Rolando Fonseca no se guardó nada contra Osael Maroto tras el episodio con el Piojo Herrera que molestó a Costa Rica.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y las selecciones comienzan a prepararse para la gran cita. Sin embargo, cuando faltan 36 días para esta gran cita, todavía se recuerda que Costa Rica no estará presente tras el fracaso en las Eliminatorias, donde el equipo dirigido por Miguel Herrera no logró conseguir el boleto mundialista.

Pero en medio de este panorama, Rolando Fonseca lanzó ayer una fuerte crítica contra Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, por su mensaje hacia el Piojo Herrera y el duro golpe que significó la eliminación de La Sele.

ver también A 38 días del Mundial 2026, Piojo Herrera se acordó de La Sele y mandó el mensaje que indigna a Costa Rica

¿Qué pasó entre Miguel Herrera y Osael Maroto?

Durante la transmisión del partido entre América y Pumas por la Liguilla, que terminó con un vibrante empate 3-3, llamó la atención un comentario de Miguel Herrera. El técnico aprovechó una pausa del encuentro para enviarle un saludo público a Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Quiero enviarle un fuerte abrazo al presidente de la Federación Costarricense que nos está viendo, Osael Maroto”, expresó el Piojo Herrera durante la transmisión, en un mensaje que rápidamente generó reacciones entre los aficionados de Costa Rica.

Osael Maroto – Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol

El filazo de Rolando Fonseca a Osael Maroto

Rolando Fonseca cuestionó el mensaje de cercanía entre Miguel Herrera y Osael Maroto, asegurando que la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026 sigue siendo una herida abierta para muchos aficionados.

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El exdelantero señaló que no se puede minimizar el impacto del fracaso deportivo, especialmente por tratarse de una emoción que afecta a todo un país.

“Cada día que se acerca más el Mundial, esta herida vuelve a doler más. Mucha gente que vive el fútbol siente que lo ocurrido no puede simplemente dejarse atrás”, aseveró Rolando Fonseca para Grupo Extra.

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“Los dirigentes deben entender que ser un federativo administra emociones de todo un país y con eso no se puede jugar”, finalizó Rolando Fonseca sobre el saludo entre Osael Maroto y Miguel Herrera.

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Datos claves

Rolando Fonseca criticó públicamente el saludo entre Miguel Herrera y Osael Maroto , al considerar que la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026 sigue siendo una herida abierta para la afición.

, al considerar que la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026 sigue siendo una herida abierta para la afición. El exdelantero aseguró que el fracaso de La Sele no puede minimizarse , ya que miles de aficionados todavía sienten frustración por no haber clasificado a la Copa del Mundo.

, ya que miles de aficionados todavía sienten frustración por no haber clasificado a la Copa del Mundo. Fonseca también lanzó un mensaje directo a los dirigentes al afirmar que “un federativo administra las emociones de todo un país y con eso no se puede jugar”.