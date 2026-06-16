Refuerzo de última hora: Panamá en vilo por la noticia de Ghana antes del debut en el Mundial 2026

La selección de Ghana está esperando el veridicto final sobre si Thomas Partey jugará o no ante Panamá en el debut mundialista.

La selección de Ghana vive horas de máxima tensión antes de su debut en la Copa del Mundo. Una de sus figuras y exestrella del Arsenal, Thomas Partey, se encuentra en este momento librando una batalla legal de última hora en un tribunal de Ottawa para conseguir la visa que le permita ingresar a territorio canadiense y enfrentar a Panamá este miércoles en Toronto.

Aunque en redes sociales corrieron informes que daban por hecho que el jugador de 32 años ya había recibido el permiso, la realidad jurídica es muy distinta. La audiencia, presidida por la jueza Lafrenière, continúa en desarrollo y el futuro del mediocampista en el torneo pende de un hilo.

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¿Por qué le negaron la entrada a Canadá?

Las autoridades de inmigración canadienses rechazaron la solicitud inicial de visa del futbolista debido a un caso legal en curso que enfrenta en el Reino Unido por acusaciones de agresión sexual ante la Policía Metropolitana de Londres.

Ante esto, la defensa de Partey argumentó ante el tribunal los siguientes puntos clave para exigir una solución urgente:

El jugador se declaró no culpable en el Reino Unido.

No tiene ninguna prohibición de viaje en Europa ni se le ha retenido el pasaporte.

Ha ingresado anteriormente a los Estados Unidos sin inconvenientes.

Las acusaciones pendientes no deberían significar un rechazo automático, ya que se le pudieron imponer condiciones especiales de ingreso.

Thomas Partey espera estar ante Panamá en el debut mundialista de Ghana.

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El punto que podría dejarlo fuera

El debate central de la audiencia dio un giro inesperado cuando el Tribunal se enfocó en la transparencia del proceso. La gran duda de la jueza y de los abogados del gobierno canadiense es saber si Partey declaró u ocultó la existencia de sus problemas legales en el Reino Unido al momento de llenar los formularios de inmigración.

La defensa del futbolista alegó que la solicitud fue manejada por terceras personas y que el jugador no debería ser responsable directo si existió alguna omisión de datos. Sin embargo, al ser consultados por la jueza sobre si había pruebas de que Partey sí avisó de sus cargos, los abogados defensores reconocieron que no tienen los documentos originales de la solicitud en sus manos.

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Con el partido ante Panamá programado para este miércoles, el tiempo se agota para Ghana. El gobierno del país africano presiona por vías diplomáticas mientras el tribunal determina si levanta el castigo migratorio o si deja de forma definitiva a los “Black Stars” sin su principal referente en la cancha.