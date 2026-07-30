El 10 venezolano llegó como el gran refuerzo de Ismael Rescalvo y tras apenas dos partidos, la afición lo rechaza. ¿Y ahora?

Dos partidos. En el primero jugó 81 minutos y en el segundo, 79’. Su debut fue por la primera fecha del Apertura 2026 de Costa Rica ante Sporting y el segundo duelo fue el de este miércoles ante Xelajú por la Copa Centroamericana.

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Sólo esos dos encuentros disputó Juanpi Añor con la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense y, al parecer, la afición ya tomó una decisión contra el nuevo 10 manudo que llegó al club como el refuerzo más importante de la mano de Ismael Rescalvo.

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Es que si bien pareciera que el venezolano de 32 años lleva tiempo en el club, es sólo porque su incorporación se confirmó antes del Mundial 2026. Así es que de la mano del nuevo DT español lleva meses entrenando en el CAR pero recién está dando sus primeros pasos. Y el Morera Soto ya lo chifló.

El repudio de la afición a Juanpi Añor

Conocida por ser una afición de paciencia corta, este miércoles una buena parte del Alejandro Morera Soto le demostró su descontento a Añor, quien recibió una increíble y precoz silbatina que bajó de las gradas. Y el jugador la escuchó.

“Mi nivel está para mucho más, lo sé, soy consciente”, aseguró el 10 venezolano, quien se mostró humilde ante esta situación. “Soy el primero que soy consciente de que siempre se puede dar mucho más”, reconoció aunque sabe que esto recién comienza.

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“Llevamos dos partidos, conozco lo que es el club, conozco lo que es la exigencia y sé que hay muchas expectativas. Así que por mi parte siempre va a estar ese esfuerzo y así va a ser”, sentenció Añor, decidido a revertir su imagen.

Rescalvo trajo a Añor como su fichaje estrella. (Instagram LDA)

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¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

El próximo partido de la Liga será este sábado, de nuevo en el Morera Soto, contra Escorpiones. El encuentro por la segunda fecha del Apertura 2026 de Costa Rica comenzará a las 8:00 pm.

En síntesis

Juanpi Añor debutó con Alajuelense tras disputar dos partidos en la temporada 2026.

debutó con Alajuelense tras disputar dos partidos en la temporada 2026. Afición del Alejandro Morera Soto abucheó al jugador venezolano de 32 años.

abucheó al jugador venezolano de 32 años. Alajuelense vs Escorpiones se jugará este sábado a las 8:00 pm.