Confirmado: Kenay Myrie saldrá de Copenhague y este sería el nuevo destino del juvenil formado en Saprissa

A casi ocho meses de su llegada al fútbol danés, Kenay Myrie se prepara para cambiar de club en busca de continuidad.

Kenay Myrie está cerca de cambiar de camiseta en Europa. Tras disputar apenas dos partidos oficiales con el primer equipo del FC Copenhague, el juvenil costarricense tiene todo encaminado para marcharse a préstamo durante el actual mercado de fichajes.

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La decisión llega casi ocho meses después de su salida del Deportivo Saprissa, equipo que lo formó como profesional y en el que se consagró como una de las grandes promesas del fútbol tico.

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Aunque el lateral derecho de 19 años firmó contrato con el conjunto danés hasta 2030, su entorno entiende que necesita competir con mayor regularidad para seguir creciendo como futbolista.

Kenay Myrie saldrá de Copenhague en busca de minutos

Daniel Solís, agente del lateral derecho formado en la cantera morada, confirmó en el programa Seguimos que la determinación de abandonar temporalmente el club dueño de su ficha ya fue tomada. “El plan de nosotros es que Kenay siga jugando en el fútbol internacional”, afirmó el representante.

Solís explicó que Copenhague mantiene plena confianza en el ex morado, pero la falta de participación obliga a buscar otra alternativa. “Con Kenay hay un proyecto a futuro, pero nosotros queremos que Kenay juegue. Creemos que es un jugador también para Selección. Tiene un biotipo demasiado bueno, mide ya casi 1,90 metros”, señaló.

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“Estamos valorando el tema de minutos, porque al final lo que vale es jugar. Aunque sea un proyecto del equipo, necesito saber si voy a tener minutos”, agregó el agente. La prioridad será encontrar un club en el que Myrie pueda tener protagonismo de inmediato.

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¿Dónde jugará Kenay Myrie?

Anteriormente, el periodista Kevin Jiménez había anticipado que el próximo destino del tico podría estar cerca de Dinamarca. Sin embargo, por el momento no existe un acuerdo definido ni se conoce públicamente el nombre del equipo que aparece como principal candidato para recibirlo.

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La operación sería únicamente a préstamo y sin opción de compra. “El equipo no quiere desprenderse del jugador, ni mucho menos. De hecho, conversamos sobre el tema de que, si había un préstamo, ni siquiera tendría opción de compra, porque ellos lo ven como un jugador suyo, de futuro, y si se tiene que ir por minutos no va a haber ningún problema”, explicó Solís.

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Los próximos días serán determinantes para conocer dónde continuará la carrera de Myrie. La intención es que permanezca en el fútbol internacional, sume la continuidad que no consiguió en Copenhague y pueda empezar a consolidarse con la Selección de Costa Rica.