Honduras vs. Panamá: a qué hora y dónde ver el partido por la clasificación a cuartos de final del Premundial Sub-20

El vencedor de Panamá vs. Honduras avanzará a los cuartos de final, instancia en la que estará a una sola victoria de clasificar al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Honduras y Panamá se enfrentarán en un partido decisivo por la última jornada del Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

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Las dos selecciones llegan con un punto y están obligadas a ganar: el vencedor clasificará a los cuartos de final, mientras que un empate dejará eliminados a ambos equipos. El encuentro se disputará en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.

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¿Cuándo juegan Honduras vs. Panamá?

Honduras y Panamá jugarán el sábado 1° de agosto de 2026, a partir de los siguientes horarios:

Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Panamá: 7:00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Honduras vs. Panamá?

El partido podrá seguirse en Centroamérica mediante Disney+. La programación regional del campeonato también contempla las señales de ESPN, aunque el canal concreto puede variar según el operador de cable de cada país.

Honduras se mide ante Panamá por un lugar en los cuartos de final (FHF).

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Concacaf incluye además su aplicación oficial y su canal de YouTube entre las opciones para seguir el encuentro, sujetas a la disponibilidad y las restricciones de derechos de cada territorio.

Honduras vs. Panamá: ficha del partido

Partido: Honduras vs. Panamá.

Honduras vs. Panamá. Competencia: Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. Instancia: tercera jornada del Grupo C.

tercera jornada del Grupo C. Fecha: sábado 1° de agosto.

sábado 1° de agosto. Hora: 6:00 p. m. de Honduras y 7:00 p. m. de Panamá.

6:00 p. m. de Honduras y 7:00 p. m. de Panamá. Estadio: Universitario BUAP.

Universitario BUAP. Ciudad: Puebla, México.

Puebla, México. Streaming: Disney+.

Disney+. Otras plataformas: aplicación oficial y YouTube de Concacaf, según disponibilidad territorial.

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Cómo está el Grupo C antes de Honduras vs. Panamá

Canadá y Jamaica encabezan la zona con cuatro puntos, mientras que Honduras y Panamá tienen una unidad.

(Concacaf).

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Cómo llega Honduras al partido contra Panamá

Honduras comenzó el Premundial con una dolorosa derrota 2-1 contra Jamaica. Víctor Salazar marcó el empate transitorio para la Bicolor, pero Brandon Bent anotó el gol jamaiquino en la última jugada.

En su segunda presentación, la selección catracha empató 1-1 con Canadá. Lucas Lima adelantó a los norteamericanos y Richard Martínez consiguió la igualdad poco después, manteniendo con vida a su equipo. Honduras suma dos goles anotados y tres recibidos. Richard Martínez y Víctor Salazar son sus goleadores en el campeonato.

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Cómo llega Panamá al duelo decisivo

Panamá perdió 3-0 contra Canadá en su estreno. El conjunto canalero jugó toda la segunda parte con un futbolista menos después de la expulsión de Klissman de Gracia.

La Rojita mejoró en la segunda jornada y estuvo cerca de derrotar a Jamaica. Moisés Richards y Gerson Gordon construyeron una ventaja de 2-0, pero los caribeños reaccionaron y consiguieron el empate 2-2 en el tiempo añadido.

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Panamá acumula un punto en dos partidos (FPF).

Panamá llega con dos goles a favor y cinco en contra. Su principal referencia ofensiva será Richards, jugador del ZTE FC de Hungría y autor de uno de los goles contra Jamaica.

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Qué se juega el ganador de Honduras vs. Panamá

El vencedor avanzará a los cuartos de final, instancia en la que estará a una sola victoria de clasificar al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

ver también Guatemala todavía puede clasificar: qué resultados necesita para avanzar como mejor tercero en el Premundial Sub-20

Los cuatro ganadores de los cuartos obtendrán los boletos mundialistas de Concacaf. El campeón del torneo también conseguirá la plaza regional para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.