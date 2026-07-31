Debutó ante Alajuelense: Maikell McDonald ya juega en un nuevo equipo tras salir de Saprissa

El delantero de 16 años encontró rápidamente un nuevo destino después de terminar su etapa en Saprissa.

Maikell McDonald ha comenzado una nueva etapa lejos de Tibás y de Alajuela. Después de quedar libre tras su salida de Deportivo Saprissa, el hermano menor de Jonathan McDonald fue incorporado por otro equipo de la Liga Promérica y ya tuvo la oportunidad de estrenarse oficialmente.

Publicidad

El debut fue contra Liga Deportiva Alajuelense, la institución en la que Maikell dio sus primeros pasos antes de pasar al conjunto morado. El atacante de 16 años ingresó desde el banco en la jornada inaugural del torneo de ligas menores, en un encuentro que los rojinegros ganaron por 2-1.

ver también Confirmado: Kenay Myrie saldrá de Copenhague y este sería el nuevo destino del juvenil formado en Saprissa

Sporting le abrió las puertas tras su salida de Tibás

El nuevo equipo de Maikell McDonald es Sporting FC. El juvenil llegó libre y fue observado en un periodo de evaluación antes de quedar incorporado definitivamente al plantel Sub-20 de la institución albinegra.

Mario Acosta, coordinador de ligas menores del club, explicó que recibieron una recomendación para observar de cerca al delantero. “Nos hablaron de que le diéramos la oportunidad de verlo”, contó a La Nación el mexicano, quien posteriormente envió a McDonald a entrenarse con la Sub-20 para que el cuerpo técnico analizara sus condiciones.

McDonald dio sus primeros pasos en Alajuelense (La Nación).

Publicidad

Acosta ya conocía al menor de los hermanos McDonald por su anterior etapa en Alajuelense, cuando trabajó como asistente de Andrés Carevic. En aquel momento, Maikell todavía era un niño y solía acompañar al histórico Jonathan McDonald. Al reencontrarlo varios años después, el coordinador se sorprendió por su crecimiento físico: “Hoy está altísimo”.

El juvenil ya tuvo su estreno con los josefinos (Sporting FC).

Publicidad

El estreno de Maikell McDonald ante Alajuelense

El atacante llevaba pocos días inscrito cuando el entrenador decidió utilizarlo frente a la Liga. “Ahí jugó, entró de cambio” y “tuvo algunas acciones”, relató Acosta sobre el primer partido del hermano de “Big Mac” con el equipo de La Argentina de Grecia.

ver también Confirmado: Kenay Myrie saldrá de Copenhague y este sería el nuevo destino del juvenil formado en Saprissa

Mcdonald, que cumplirá 17 años el próximo 9 de septiembre, sueña ahora con debutar en primera división después de un recorrido que comenzó en las divisiones menores de los dos equipos más importantes del fútbol de Costa Rica.