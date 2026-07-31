Guatemala todavía puede clasificar: qué resultados necesita para avanzar como mejor tercero en el Premundial Sub-20

Guatemala comenzó el torneo con una derrota 1-0 frente a Costa Rica, se recuperó con una victoria 4-0 sobre Antigua y Barbuda y cayó 4-0 contra México en la última jornada.

Guatemala terminó en la tercera posición del Grupo B del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, pero todavía conserva posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

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La Azul y Blanco cerró la primera fase con tres puntos, cuatro goles anotados y una diferencia de -1. Ahora deberá seguir las definiciones de los grupos A y C para saber si consigue uno de los dos boletos reservados para los mejores terceros.

ver también Qué necesita El Salvador vs. Haití para clasificar a los cuartos de final del Premundial Sub-20

Las cuentas son concretas: Guatemala clasificará si se produce al menos uno de estos tres resultados:

El Salvador derrota a Haití por una diferencia de entre uno y cuatro goles.

Estados Unidos vence a Cuba por cuatro o más goles.

Honduras y Panamá empatan.

Cómo terminó Guatemala en el Grupo B

Guatemala comenzó el torneo con una derrota 1-0 frente a Costa Rica, se recuperó con una victoria 4-0 sobre Antigua y Barbuda y cayó 4-0 contra México en la última jornada.

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La tabla final del Grupo B quedó de esta manera:

(Concacaf).

México y Costa Rica clasificaron directamente; Guatemala debe compararse con los terceros de los grupos A y C; y Antigua y Barbuda ya está matemáticamente eliminada de la competencia.

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Qué resultados necesita Guatemala para clasificar

Que El Salvador le gane a Haití por uno, dos, tres o cuatro goles

Este es el primer resultado que puede clasificar a Guatemala. Si El Salvador gana por una diferencia de entre uno y cuatro goles, el tercer puesto del Grupo A terminará con números inferiores a los de la Azul y Blanco.

La Selecta comenzó la fecha con una diferencia de -6 y Haití con -2. Una victoria salvadoreña por ese margen dejará a ambos equipos por debajo del -1 de Guatemala.

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Guatemala hará fuerza por El Salvador ante los haitianos (FEDEFUTGUATE).

En ese escenario, Guatemala ya no podría ser el peor tercero de los tres grupos y aseguraría su clasificación, sin necesidad de esperar la definición entre Honduras y Panamá.

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Sin embargo, si El Salvador gana por cinco o más goles, llegará a una diferencia de -1 o superior. Además, habrá anotado al menos cinco tantos, uno más que Guatemala. Por eso, una goleada salvadoreña no favorece directamente a los chapines.

Que Estados Unidos golee a Cuba por cuatro o más

Guatemala también clasificará si Estados Unidos derrota a Cuba por una diferencia de cuatro o más goles.

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Cuba comienza la última jornada con tres puntos, una diferencia de +2 y cinco goles anotados. Una derrota por cuatro tantos la dejará con -2, por debajo del -1 de Guatemala.

Una goleada de EE.UU. ante Cuba clasificaría a los chapines (FEDEFUTGATE).

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Este resultado beneficia a los chapines sin importar lo ocurrido previamente entre El Salvador y Haití:

Si El Salvador no gana, Cuba terminará tercera y Guatemala la superará.

Si El Salvador gana por cinco o más, la Selecta podría subir al segundo puesto y Cuba o Haití quedarían terceros con peores números que Guatemala.

Si El Salvador gana por uno, dos, tres o cuatro, la Azul y Blanco ya estaría clasificada por el resultado del primer partido.

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Una victoria estadounidense por exactamente tres goles no será suficiente: Cuba quedaría con diferencia de -1 y conservaría ventaja sobre Guatemala por sus goles anotados.

Que Honduras y Panamá empaten

El último camino para Guatemala es un empate entre Honduras y Panamá en la jornada final del Grupo C. Ambas selecciones llegan con un punto. Si igualan, terminarán con dos unidades y una de ellas ocupará el tercer lugar de la zona.

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Guatemala, con tres puntos, quedará automáticamente por encima y asegurará uno de los dos lugares disponibles para los mejores terceros. En cambio, si Honduras o Panamá gana, el vencedor llegará a cuatro unidades. El tercer puesto del Grupo C también tendrá cuatro puntos, porque Canadá y Jamaica ya suman cuatro antes de enfrentarse.

Honduras se mide ante Panamá por un lugar en los cuartos de final (FEDEFUTGUATE).

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Por lo tanto, un ganador entre Honduras y Panamá garantiza que el tercero del Grupo C terminará por encima de Guatemala.

Cómo se desempata la tabla de mejores terceros

Para ordenar a los terceros de los tres grupos se utilizan estos criterios:

Mayor cantidad de puntos. Mejor diferencia de goles. Mayor cantidad de goles anotados. Menor puntaje disciplinario. Mejor posición en el Ranking Sub-20 de Concacaf previo al campeonato.

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Los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Guatemala ya no puede modificar sus números, por lo que toda su clasificación depende de los cuatro partidos pendientes en los grupos A y C.