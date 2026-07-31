Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Premundial Sub-20

Guatemala todavía puede clasificar: qué resultados necesita para avanzar como mejor tercero en el Premundial Sub-20

Guatemala comenzó el torneo con una derrota 1-0 frente a Costa Rica, se recuperó con una victoria 4-0 sobre Antigua y Barbuda y cayó 4-0 contra México en la última jornada.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Guatemala aún no está sentenciado.
© FEDEFUTGUATE.Guatemala aún no está sentenciado.

Guatemala terminó en la tercera posición del Grupo B del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, pero todavía conserva posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

Publicidad

La Azul y Blanco cerró la primera fase con tres puntos, cuatro goles anotados y una diferencia de -1. Ahora deberá seguir las definiciones de los grupos A y C para saber si consigue uno de los dos boletos reservados para los mejores terceros.

Qué necesita El Salvador vs. Haití para clasificar a los cuartos de final del Premundial Sub-20

ver también

Qué necesita El Salvador vs. Haití para clasificar a los cuartos de final del Premundial Sub-20

Las cuentas son concretas: Guatemala clasificará si se produce al menos uno de estos tres resultados:

  • El Salvador derrota a Haití por una diferencia de entre uno y cuatro goles.
  • Estados Unidos vence a Cuba por cuatro o más goles.
  • Honduras y Panamá empatan.

Cómo terminó Guatemala en el Grupo B

Guatemala comenzó el torneo con una derrota 1-0 frente a Costa Rica, se recuperó con una victoria 4-0 sobre Antigua y Barbuda y cayó 4-0 contra México en la última jornada.

Publicidad

La tabla final del Grupo B quedó de esta manera:

(Concacaf).

(Concacaf).

México y Costa Rica clasificaron directamente; Guatemala debe compararse con los terceros de los grupos A y C; y Antigua y Barbuda ya está matemáticamente eliminada de la competencia.

Publicidad

Qué resultados necesita Guatemala para clasificar

Que El Salvador le gane a Haití por uno, dos, tres o cuatro goles

Este es el primer resultado que puede clasificar a Guatemala. Si El Salvador gana por una diferencia de entre uno y cuatro goles, el tercer puesto del Grupo A terminará con números inferiores a los de la Azul y Blanco.

La Selecta comenzó la fecha con una diferencia de -6 y Haití con -2. Una victoria salvadoreña por ese margen dejará a ambos equipos por debajo del -1 de Guatemala.

Publicidad
SaveClip

Guatemala hará fuerza por El Salvador ante los haitianos (FEDEFUTGUATE).

En ese escenario, Guatemala ya no podría ser el peor tercero de los tres grupos y aseguraría su clasificación, sin necesidad de esperar la definición entre Honduras y Panamá.

Publicidad

Sin embargo, si El Salvador gana por cinco o más goles, llegará a una diferencia de -1 o superior. Además, habrá anotado al menos cinco tantos, uno más que Guatemala. Por eso, una goleada salvadoreña no favorece directamente a los chapines.

Que Estados Unidos golee a Cuba por cuatro o más

Guatemala también clasificará si Estados Unidos derrota a Cuba por una diferencia de cuatro o más goles.

Publicidad

Cuba comienza la última jornada con tres puntos, una diferencia de +2 y cinco goles anotados. Una derrota por cuatro tantos la dejará con -2, por debajo del -1 de Guatemala.

SaveClip

Una goleada de EE.UU. ante Cuba clasificaría a los chapines (FEDEFUTGATE).

Publicidad

Este resultado beneficia a los chapines sin importar lo ocurrido previamente entre El Salvador y Haití:

  • Si El Salvador no gana, Cuba terminará tercera y Guatemala la superará.
  • Si El Salvador gana por cinco o más, la Selecta podría subir al segundo puesto y Cuba o Haití quedarían terceros con peores números que Guatemala.
  • Si El Salvador gana por uno, dos, tres o cuatro, la Azul y Blanco ya estaría clasificada por el resultado del primer partido.
Publicidad

Una victoria estadounidense por exactamente tres goles no será suficiente: Cuba quedaría con diferencia de -1 y conservaría ventaja sobre Guatemala por sus goles anotados.

Que Honduras y Panamá empaten

El último camino para Guatemala es un empate entre Honduras y Panamá en la jornada final del Grupo C. Ambas selecciones llegan con un punto. Si igualan, terminarán con dos unidades y una de ellas ocupará el tercer lugar de la zona.

Publicidad

Guatemala, con tres puntos, quedará automáticamente por encima y asegurará uno de los dos lugares disponibles para los mejores terceros. En cambio, si Honduras o Panamá gana, el vencedor llegará a cuatro unidades. El tercer puesto del Grupo C también tendrá cuatro puntos, porque Canadá y Jamaica ya suman cuatro antes de enfrentarse.

Chambita Monge on X:

Honduras se mide ante Panamá por un lugar en los cuartos de final (FEDEFUTGUATE).

Publicidad

Por lo tanto, un ganador entre Honduras y Panamá garantiza que el tercero del Grupo C terminará por encima de Guatemala.

Cómo se desempata la tabla de mejores terceros

Para ordenar a los terceros de los tres grupos se utilizan estos criterios:

  1. Mayor cantidad de puntos.
  2. Mejor diferencia de goles.
  3. Mayor cantidad de goles anotados.
  4. Menor puntaje disciplinario.
  5. Mejor posición en el Ranking Sub-20 de Concacaf previo al campeonato.
Publicidad
San Carlos recuperó su licencia y juega ante Saprissa: cuándo, dónde y a qué hora es el partido del Apertura 2026

ver también

San Carlos recuperó su licencia y juega ante Saprissa: cuándo, dónde y a qué hora es el partido del Apertura 2026

Los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Guatemala ya no puede modificar sus números, por lo que toda su clasificación depende de los cuatro partidos pendientes en los grupos A y C.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tabla de mejores terceros: cómo están Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá
Concacaf

Tabla de mejores terceros: cómo están Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá

Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial Sub-20
Concacaf

Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial Sub-20

Darwin Lom suma otra jornada de ensueño con The Strongest en Bolivia
Guatemala

Darwin Lom suma otra jornada de ensueño con The Strongest en Bolivia

Arquímides Ordóñez ya tiene nuevo equipo en el extranjero
Guatemala

Arquímides Ordóñez ya tiene nuevo equipo en el extranjero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo