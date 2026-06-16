Tensión en el Mundial 2026: el DT de Irán encaró a Gianni Infantino y lanzó una denuncia que sacude a la FIFA

El presidente de la FIFA bajó al vestuario de Irán para darle un mensaje. Lo que nunca esperó fueron las palabras del DT.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bajó al vestuario de la selección de Irán para intentar calmar las aguas tras la enorme polémica que rodea al equipo asiático. Debido a que Estados Unidos les negó las visas, los futbolistas y el cuerpo técnico tienen prohibido pasar la noche en territorio estadounidense y solo pueden permanecer en el país por un máximo de 24 horas para jugar sus partidos.

Acompañado por el embajador Yuri Dzhurkaev, Infantino felicitó al plantel luego del empate 2 a 2 contra Nueva Zelanda. “Están haciendo historia”, les dijo el dirigente para mostrar su apoyo. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso e incómodo cuando el mandatario de la FIFA agregó: “Tu corazón por tu pueblo, tu familia y tus amigos. Eres más fuerte que cualquier cosa”.

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A pesar de las palabras de aliento, la realidad del equipo no cambia. La delegación iraní se encuentra alojada en Tijuana, México, y se ve obligada a viajar en avión antes y después de cada compromiso. Además, viajan completamente solos: no cuentan con dirigentes, encargados de equipo ni encargados de prensa.

Por esta razón, Infantino ha recibido duras críticas a nivel internacional. Se le acusa de no intervenir ante el gobierno de Estados Unidos, permitiendo una clara desventaja deportiva para Irán en pleno torneo mundialista.

El fuerte reclamo del director técnico

El entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, no se quedó callado ante la visita del presidente de la FIFA. En un vestuario que se quedó en total silencio, el director técnico tomó la palabra durante más de tres minutos para expresar su enorme disconformidad.

“Gracias señor presidente por su recibimiento, sé que no es fácil tenernos aquí. Pero déjeme hablarle desde el punto de vista humano y técnico. Somos la nación más oprimida del Mundial por las condiciones que han creado para nosotros, que son una clara injusticia para este equipo”, sentenció Ghalenoei con firmeza.

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El estratega continuó detallando las carencias que vive su plantel en el día a día debido a las restricciones logísticas: “No tenemos al presidente de la Federación con nosotros, no tenemos al team manager con nosotros aquí ni al equipo de comunicación. Miembros del staff técnico están haciendo ese trabajo. Es una injusticia”.

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Para cerrar, el técnico iraní explicó el tremendo desgaste físico que están sufriendo sus futbolistas al no poder descansar adecuadamente en las sedes de los partidos: “Necesitábamos dos semanas de adaptación porque la diferencia horaria con nuestro país es de 10 horas y media. No quieren que vengamos dos días antes. Después del partido necesitamos recuperación pero no podemos porque tenemos que subir ya al avión de vuelta. Y lo mismo para el próximo partido”.

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Tras el tenso encuentro, el plantel de Irán tuvo que regresar de inmediato a su hotel en México. El equipo buscará reponerse físicamente para su próximo partido, el cual será el domingo contra Bélgica, uno de los grandes candidatos a ganar el Grupo G.

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En resumen