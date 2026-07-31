Tabla de mejores terceros: cómo están Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá en el Premundial Sub-20

Al terminar la fase de grupos del Premundial Sub-20 habrá ocho clasificados: los tres ganadores de grupos, los tres segundos y los dos mejores terceros.

La fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 entra en su definición y cuatro selecciones centroamericanas siguen con atención la tabla de mejores terceros: Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá.

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El formato establece que los dos primeros de cada grupo avanzan directamente a los cuartos de final, junto con los dos mejores terceros de las tres zonas. Por ese motivo, cada punto, gol anotado y diferencia de goles puede resultar decisivo.

ver también Guatemala todavía puede clasificar: qué resultados necesita para avanzar como mejor tercero en el Premundial Sub-20

Así está la tabla de mejores terceros del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Cómo se define la tabla de mejores terceros

Para ordenar a las selecciones que terminen terceras se comparan, en este orden, los puntos, la diferencia de goles y los goles anotados. Si continúa la igualdad, se utiliza el menor puntaje disciplinario y, como último criterio, el Ranking Sub-20 de Concacaf vigente antes del torneo.

ver también Guatemala todavía puede clasificar: qué resultados necesita para avanzar como mejor tercero en el Premundial Sub-20

Cómo está Guatemala en la tabla de mejores terceros

Guatemala ya completó sus tres partidos del Grupo B y terminó tercera con tres puntos, una diferencia de goles de -1 y cuatro tantos anotados.

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Guatemala aún no está sentenciado (FEDEFUTGUATE).

La Azul y Blanco no volverá a jugar durante la fase de grupos, por lo que debe esperar los resultados del Grupo A y del Grupo C para saber si conserva uno de los dos lugares de clasificación.

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Qué necesita El Salvador para entrar en la tabla

El Salvador llega a la última fecha del Grupo A obligado a derrotar a Haití. Un empate o una derrota lo dejarán eliminado. Si gana, la Selecta podría terminar segunda o tercera, dependiendo del margen de su victoria y del resultado posterior entre Estados Unidos y Cuba.

El Salvador debe salir a ganar ante Haití (Selección El Salvador).

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En caso de finalizar tercera, sus números se compararán directamente con los de Guatemala y con los del tercer clasificado del Grupo C.

Qué pasa con Honduras y Panamá

Honduras y Panamá se enfrentarán en la última jornada del Grupo C con un punto cada uno.

Honduras se mide ante Panamá por un lugar en los cuartos de final (FHF).

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El escenario es el siguiente:

El ganador llegará a cuatro puntos y avanzará a los cuartos de final , ya sea como segundo del grupo o como uno de los mejores terceros.

, ya sea como segundo del grupo o como uno de los mejores terceros. Si empatan, ambos terminarán con dos puntos y quedarán eliminados, porque no podrán superar a Guatemala ni al tercer clasificado del Grupo A.

Por eso, el partido entre catrachos y canaleros funciona como una verdadera eliminación directa.

Qué selecciones avanzan a los cuartos de final

Al terminar la fase de grupos habrá ocho clasificados:

Los tres ganadores de grupo.

Los tres segundos.

Los dos mejores terceros.

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Después serán ordenados en una tabla general del primero al octavo para definir los cruces de cuartos de final.

ver también Qué necesita El Salvador vs. Haití para clasificar a los cuartos de final del Premundial Sub-20

Los cuatro ganadores de esa instancia clasificarán al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Los cuartos se disputarán el 4 y 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.