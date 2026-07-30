La decisión de UEFA de no participar en torneos FIFA ya repercute en varias de las principales selecciones de Centroamérica.

El enfrentamiento entre la UEFA y la FIFA podría tener consecuencias mucho antes del Mundial 2030. El primer torneo colocado en una situación delicada es la Copa del Mundo Femenina Sub-20 de Polonia 2026, que comenzará el 5 de septiembre y tendrá a Costa Rica como representante de Centroamérica.

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Las 55 federaciones que integran la UEFA acordaron no participar en las competiciones organizadas por la FIFA mientras continúe vigente el proyecto de Gianni Infantino para abrir parte del negocio de sus torneos a inversores privados. La decisión alcanza a todas las selecciones europeas y deja en suspenso varios campeonatos ya sorteados y con sus calendarios confirmados.

El primer Mundial que podría verse afectado por el boicot de UEFA

El torneo que enfrenta el problema más urgente es el Mundial Femenino Sub-20, programado en Polonia del 5 al 27 de septiembre de 2026. No solamente será el siguiente campeonato de selecciones organizado por FIFA, sino que su sede pertenece a la propia UEFA.

Además de Polonia, otras cinco selecciones europeas están clasificadas: Inglaterra, Francia, Italia, Portugal y España. Por lo tanto, si el boicot continúa, seis de los 24 participantes podrían quedar afuera y la FIFA debería resolver también qué ocurriría con la organización del torneo en territorio europeo.

Por ahora, FIFA mantiene publicado el calendario original y no anunció la cancelación, el cambio de sede ni posibles reemplazantes. Sin embargo, el margen para alcanzar un acuerdo es reducido: la competencia comenzará apenas cinco semanas después de que la UEFA hiciera pública su decisión.

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ver también “Nos preocupa”: Concacaf advierte a la FIFA y critica a Gianni Infantino por la decisión de vender el Mundial

¿Cómo afecta el conflicto a Costa Rica?

Costa Rica está ubicada en el Grupo E del Mundial Femenino Sub-20 junto a Corea del Norte, Colombia y Portugal. Su debut está previsto para el lunes 7 de septiembre contra Colombia, posteriormente enfrentará a Corea del Norte el 10 y cerrará la fase de grupos frente a Portugal el domingo 13.

Precisamente Portugal es una de las federaciones alcanzadas por la medida de UEFA. Si el conflicto no se resuelve, FIFA tendría que decidir si reemplaza a las portuguesas, modifica la composición del grupo o adopta otra solución excepcional.

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El caso es todavía más complejo porque Polonia también forma parte del boicot y es tanto la selección anfitriona como el país organizador. Una ruptura definitiva podría obligar a FIFA a negociar una excepción, encontrar otra sede en muy poco tiempo o reestructurar completamente el campeonato.

¿Por qué UEFA decidió boicotear a la FIFA?

El conflicto nació por la propuesta de Gianni Infantino de crear una nueva compañía denominada FIFA Forward Enterprise, que concentraría operaciones comerciales y derechos vinculados a las principales competencias de la organización.

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Según el proyecto presentado a las federaciones, la nueva empresa estaría valorada en unos 20 mil millones de dólares y un 20% podría quedar en manos de inversores privados. Infantino también ofreció elevar a 20 millones de dólares la financiación destinada a cada una de las 211 asociaciones nacionales que acepten el plan.

La UEFA boicotea a la FIFA por la decisión de Infantino. (Getty Images)

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La UEFA considera que permitir la entrada de capital privado convertiría los torneos en productos condicionados por las exigencias de rentabilidad de los inversores. Por ese motivo, exige que la iniciativa sea retirada completamente y que FIFA entregue garantías vinculantes de que sus competiciones no pasarán a tener propietarios privados.

El boicot, por lo tanto, es condicional: se mantendrá mientras el proyecto continúe vigente. Esto significa que todavía existe margen para un acuerdo y que ninguno de los campeonatos fue oficialmente cancelado.

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Panamá y Honduras también pueden verse afectados

El problema no termina con el Mundial Femenino Sub-20. El siguiente campeonato afectado podría ser la Copa Mundial Femenina Sub-17 de Marruecos, programada del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026.

Las cinco representantes de UEFA en ese torneo son Alemania, Polonia, Noruega, Francia y España. Todas quedarían afuera si las federaciones europeas mantienen su postura.

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Después llegará el Mundial Sub-17 masculino de Qatar, que se jugará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Allí hay 11 selecciones europeas clasificadas: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia y España.

Este campeonato tiene una incidencia directa sobre Centroamérica. Panamá comparte el Grupo A con Grecia; Costa Rica integra el Grupo I con República de Irlanda, y Honduras está en el Grupo L junto a Serbia. La ausencia de UEFA obligaría a modificar los tres grupos en los que aparecen las selecciones de la región.

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En síntesis