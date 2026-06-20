Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo E tras el 2-1 de Alemania vs. Costa de Marfil

Este sábado, las selecciones de Alemania y Costa de Marfil se vieron las caras por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil abrieron este sábado la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. El cruce enfrentaba a los dos equipos que habían ganado en el debut, los europeos 7-1 a Curazao y los africanos 1-0 a Ecuador.

En un encuentro intenso y de ida y vuelta, Die Mannschaft se impuso sobre los Elefantes con un ajustado y agónico marcador de 2-1, que la deja clasificada a los 16avos de final.

Manuel Neuer celebrando el tanto del 1-1 parcial en Toronto (Getty Images).

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Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

Ecuador vs. Curazao completa la segunda fecha

El otro partido de la segunda jornada del Grupo E será Ecuador vs. Curazao, que se jugará este mismo sábado en el Kansas City Stadium.

Ecuador va en busca de sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 (Getty Images).

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Los dos llegan sin puntos después de perder en el debut. Ecuador cayó 1-0 ante Costa de Marfil, mientras que Curazao sufrió un duro 7-1 frente a Alemania.

Cómo se juega la última fecha del Grupo E

La tercera fecha del Grupo E se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

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Ecuador vs. Alemania

Curazao vs. Costa de Marfil

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

El Grupo E todavía puede tener escenarios de empate en puntos. En ese caso, FIFA aplica primero los criterios entre los equipos igualados.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

Quiénes clasifican a 16avos de final en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, la fase de grupos tiene un formato distinto al de ediciones anteriores. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, no solo avanzan los dos primeros de cada zona.

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La clasificación a los 16avos de final se reparte de la siguiente manera: