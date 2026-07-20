Después de la final perdida ante España, en Argentina se filtró un video en el que Messi habla con sus compañeros.

En las horas posteriores a la final del Mundial 2026 en la que España superó a Argentina por 1-0, se filtró un video en el que se observa a Lionel Messi hablándole a sus compañeros antes de saltar al césped del MetLife Stadium.

Publicidad

El capitán de Argentina lanzó algunas palabras que generaron múltiples teorías conspirativas en los aficionados albicelestes: “Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos. Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás“.

Tweet placeholder

Las sospechas comenzaron a partir de la frase en la que menciona que los jugadores se olviden de todo. Los argentinos se preguntaron qué fue lo pasó antes para que Messi terminara diciendo esas palabras a sus compañeros.

La periodista Yanina Latorre, especialista en espectáculos y también esposa de Diego Latorre (ex futbolista y actual comentarista de ESPN), comentó en su cuenta de X que los futbolistas del seleccionado argentino se sensibilizaron con la arenga previa.

Publicidad

ver también Lionel Messi y nueve más: la inesperada decisión que abre una grieta en Argentina tras la final del Mundial 2026

“No pasó nada, fue la charla despedida de messi en el vestuario. El fin de era Messi en la selección, y todos se quebraron, por eso Messi dijo que se olviden de todo y a jugar. ¡No pasó nada! Era todo muy sensible y es lógico, son seres humanos“, explicó sobre lo que se habló en la previa.

Yanina Latorre en X.

Publicidad

Latorre no es la única fuente argentina que informa esta versión de los hechos. Varias fuentes coincidieron en que Messi les comunicó a sus compañeros que sería su último partido con el seleccionado nacional.