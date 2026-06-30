Cuál es el ranking FIFA de Ecuador y cuántos puestos lo separan de México en el Mundial 2026

El partido se jugará este martes 30 de junio en el Mexico City Stadium, nombre FIFA del Estadio Azteca.

Ecuador llega al partido contra México por los 16avos de final del Mundial 2026 por debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con el impulso de haber conseguido una de las victorias más importantes de la fase de grupos.

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En la actualización previa al Mundial, los sudamericanos aparecen en el puesto 23, mientras que el Tri ocupa el lugar 14. Es decir, entre ambas selecciones hay 9 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo anfitrión.

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El partido se jugará este martes 30 de junio en el Mexico City Stadium, nombre FIFA del Estadio Azteca. Para Ecuador, será la oportunidad de confirmar que su triunfo ante Alemania no fue un hecho aislado; para México, una prueba clave para sostener la ilusión en casa.

Cuál es el ranking FIFA de Ecuador

Ecuador ocupa el puesto 23 del ranking FIFA, una ubicación que lo mantiene entre las selecciones más competitivas de Sudamérica y dentro del grupo de equipos capaces de incomodar a rivales de mayor peso histórico.

La Tri llegó al Mundial con una generación fuerte, especialmente en defensa y mediocampo. Sin embargo, su fase de grupos tuvo altibajos: perdió ante Costa de Marfil, empató sin goles contra Curazao y recién encontró el golpe necesario en la última fecha ante Alemania.

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Ese triunfo cambió el escenario. Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo E y llega al cruce contra México con una mezcla de alivio, confianza y necesidad de sostener el rendimiento.

Cuál es el ranking FIFA de México

México está en el puesto 14 del ranking FIFA, 9 lugares por encima de Ecuador.

La ubicación refleja el peso de una selección que llegó al Mundial como anfitriona y que respondió con una fase de grupos perfecta. El equipo de Javier Aguirre ganó sus tres partidos, no recibió goles y terminó como líder del Grupo A.

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Además, México cuenta con el factor localía. Jugar en el Estadio Azteca puede darle un impulso enorme, aunque también aumenta la presión: la expectativa de la afición es que el Tri aproveche este Mundial para superar su techo reciente en fases eliminatorias.

Cómo llegaron Ecuador y México al cruce

Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo E.

Sus resultados fueron:

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Ecuador 0-0 Curazao

Ecuador 2-1 Alemania

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México terminó primero del Grupo A, por encima de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Sus resultados fueron:

México 2-0 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

República Checa 0-3 México

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Ecuador quiere que el ranking no defina el partido

La diferencia de 9 puestos favorece a México, pero Ecuador ya demostró que puede competir contra selecciones mejor posicionadas.

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El equipo de Beccacece tiene defensores de elite, mediocampistas físicos y futbolistas capaces de sostener partidos de alta exigencia. Si logra repetir el orden y la concentración que mostró ante Alemania, puede convertir el duelo en un problema serio para el anfitrión.

Para Ecuador, ganarle a México sería una victoria histórica. No solo por avanzar a octavos, sino porque implicaría eliminar a uno de los países organizadores en el Estadio Azteca.

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México busca hacer valer su mejor momento

México llega mejor ubicado en el ranking y con una fase de grupos mucho más sólida.

El Tri ganó todo, no recibió goles y logró construir una confianza que no siempre aparece en los Mundiales. Sin embargo, la fase eliminatoria obliga a empezar de nuevo: el margen de error desaparece y la presión se multiplica.

Ante Ecuador, México deberá evitar la ansiedad y sostener la seguridad defensiva que mostró en el grupo. El ranking lo favorece, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en penales.

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Datos de Ecuador vs. México