Qué es la “Ley Vinícius-Prestianni” y cómo funciona la regla por la que expulsaron a Piero Hincapié en el Mundial 2026

Aunque no es su nombre oficial dentro del reglamento de la FIFA, la norma ha sido bautizada popularmente como "Ley Vinícius" o "Ley Prestianni".

La polémica volvió a instalarse en el Mundial 2026 durante el duelo de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, luego de que el defensor ecuatoriano Piero Hincapié fuera expulsado tras la aplicación de la denominada “Ley Vinícius-Prestianni”, una regla que la FIFA comenzó a implementar en esta Copa del Mundo.

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La acción ocurrió después de que Hincapié protagonizara un intercambio verbal con Santiago Giménez mientras se cubría la boca con la mano, una conducta que el cuerpo arbitral consideró suficiente para activar el protocolo de revisión.

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¿Qué es la “Ley Vinícius-Prestianni”?

Aunque no es su nombre oficial dentro del reglamento de la FIFA, la norma ha sido bautizada popularmente como “Ley Vinícius” o “Ley Prestianni” debido a dos casos que impulsaron su creación y posterior discusión pública.

La modificación busca combatir los insultos, provocaciones y posibles expresiones discriminatorias que los jugadores intentan ocultar al cubrirse la boca durante una confrontación.

A partir del Mundial 2026, cuando un futbolista se tapa la boca mientras mantiene un intercambio verbal con un rival, el árbitro puede iniciar un protocolo de revisión mediante el VAR para determinar si corresponde una expulsión.

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La primera aplicación en el Mundial

La regla fue aplicada por primera vez durante el encuentro entre Paraguay y Turquía, cuando el árbitro salvadoreño Iván Barton expulsó a Miguel Almirón después de revisar una acción en la que el paraguayo habló cubriéndose la boca durante una discusión con un adversario.

Ese ocasión convirtió a Almirón en el primer futbolista expulsado en una Copa del Mundo por esta nueva interpretación reglamentaria.

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Desde entonces, la norma ha sido objeto de debate por la interpretación arbitral. Días después, la FIFA respaldó la decisión tomada por Barton, aunque nuevas jugadas similares, como una protagonizada por Jude Bellingham, reavivaron la discusión sobre la consistencia con la que debe aplicarse el criterio.

Hincapié, la nueva víctima de la norma

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En el compromiso entre México y Ecuador, Hincapié pasó a integrar la corta lista de futbolistas expulsados bajo esta nueva disposición. La decisión tuvo un impacto inmediato en el desarrollo del partido, ya que la selección ecuatoriana afrontó el resto del encuentro con diez jugadores en una instancia de eliminación directa.

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La “Ley Vinícius-Prestianni” continúa siendo una de las innovaciones arbitrales más discutidas del Mundial 2026, con la FIFA defendiendo su implementación como una herramienta para reforzar el respeto entre los futbolistas y facilitar la sanción de conductas que anteriormente eran difíciles de detectar.