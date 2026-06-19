Ranking FIFA: cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Australia y por qué puede ser clave en la clasificación

Estados Unidos y Australia entran en una fecha clave para lograr su boleto a la siguiente ronda ¿Qué puesto ocupan en el ranking?

Estados Unidos y Australia llegan a su cruce por el Grupo D del Mundial 2026 con la misma cantidad de puntos, pero con una diferencia importante en el Ranking FIFA. El dato no es menor: en esta Copa del Mundo, el ranking también puede entrar en juego como criterio de desempate si dos o más selecciones terminan igualadas en todos los apartados previos.

El partido se juega este viernes 19 de junio en el Lumen Field de Seattle. Estados Unidos viene de golear 4-1 a Paraguay y Australia de vencer 2-0 a Turquía, resultados que además movieron su posición en la clasificación FIFA.

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Tras la primera fecha, Estados Unidos subió dos puestos y Australia escaló cinco lugares. Aun así, la selección local sigue por delante: Estados Unidos aparece 15° y Australia 27°. La diferencia entre ambos es de 12 puestos.

Qué puesto ocupa Estados Unidos en el Ranking FIFA

Estados Unidos ocupa actualmente el puesto 15° del Ranking FIFA masculino, después de subir dos posiciones tras su victoria 4-1 ante Paraguay en la primera fecha del Mundial 2026.

Ese salto refuerza el buen arranque del equipo de Mauricio Pochettino. El triunfo no solo le dio tres puntos en el Grupo D, sino que también mejoró su ubicación en una clasificación FIFA que ahora se actualiza partido a partido durante el torneo.

Para Estados Unidos, el ranking funciona como respaldo estadístico. Llega al partido ante Australia por encima de su rival, con mejor diferencia de gol en el grupo y con la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación si vuelve a ganar.

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Qué puesto ocupa Australia en el Ranking FIFA

Australia ocupa actualmente el puesto 27° del Ranking FIFA masculino, después de subir cinco lugares tras vencer 2-0 a Turquía en su debut mundialista.

El salto australiano fue más grande que el de Estados Unidos. El triunfo ante Turquía no solo tuvo valor deportivo dentro del grupo, sino también impacto directo en su posición internacional.

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Los Socceroos llegan al partido en Seattle con confianza: tres puntos, arco en cero, un avance importante en el ranking y la sensación de que pueden competir por el primer lugar del Grupo D.

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Por qué el Ranking FIFA puede ser clave en el Mundial 2026

El Ranking FIFA no es el primer criterio de desempate en la fase de grupos, pero sí puede aparecer como último recurso si todos los criterios anteriores no alcanzan para separar a los equipos.

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En el Mundial 2026, si dos o más selecciones terminan igualadas en puntos dentro de un grupo, FIFA mira primero los partidos entre los equipos empatados. Luego pasan a tener peso la diferencia de gol, los goles a favor y la conducta deportiva.

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Si después de todo eso la igualdad continúa, entra el Ranking FIFA.

Por eso, la diferencia entre Estados Unidos y Australia no debe leerse como un dato decorativo. Puede ser decisiva en un caso extremo, especialmente si el grupo termina con dos o tres equipos igualados y todos los criterios deportivos previos quedan equilibrados.

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