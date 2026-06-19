¿Juega Christian Pulisic? Las alineaciones de Estados Unidos vs. Australia por el partido del Mundial 2026

Estados Unidos hace su segunda presentación tras la goleada aplastante ante Paraguay por 4-1. Hoy enfrenta a Australia.

Este viernes 19 de junio comienza la jornada del Mundial 2026 con uno de los anfitriones haciendo su segunda presentación. Estados Unidos, después de la inesperada goleada ante Paraguay, recibe a Australia en un duelo de ganadores de la primera fecha.

El seleccionado australiano derrotó a Turquía por 2-0 en otra de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo 2026. El ganador de este encuentro podría asegurar el liderazgo del grupo y la clasificación a los 16avos de final, de acuerdo al resultado que se dé en el juego entre Paraguay y Turquía.

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En la previa, se especuló con que Christian Pulisic llegaría para este encuentro con Estados Unidos. Sin embargo, la decisión final de Mauricio Pochettino fue la de no arriesgarlo para este encuentro y el 10 no estará presente en el segundo cruce por el Grupo B.

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La alineación confirmada de Estados Unidos

Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Tyler Adams, Malik Tillman, Sergiño Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

La alineación confirmada de Australia

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Australia: Patrick Beach, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Mathew Leckie; y Mohamed Toure. DT: Tony Popovic.

Sorpresivamente, Nestory Irankunda, que se lució en el partido contra Turquía con un destacado gol, forma parte de los suplentes. Tampoco lo hará Connor Metcalfe, el autor del segundo tanto. Ambos esperan por un lugar en la segunda parte.

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