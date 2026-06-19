Quién es Nestory Irankunda, la joven figura de Australia que nació en un campo de refugiados y es sensación en el Mundial 2026

Nestory Irankunda tiene una historia muy particular, en el debut marcó y es una amenaza para Estados Unidos.

Nestory Irankunda viene de escribir su primera gran página con Australia en el Mundial 2026. El atacante de los Socceroos, hoy jugador del Watford, marcó en el triunfo 2-0 ante Turquía y dejó de ser solo una promesa para convertirse en una pieza de impacto inmediato en el torneo.

Su aparición tiene algo de presente y mucho de historia personal. Irankunda nació en un campo de refugiados en Tanzania, después de que sus padres escaparan de la guerra civil en Burundi. Llegó a Australia cuando era apenas un bebé, creció en Adelaide y, años después, terminó celebrando un gol mundialista con la camiseta del país que lo formó.

Por eso su nombre pesa distinto. No es únicamente el joven veloz que Australia encontró para abrir partidos. También es una historia de migración, reconstrucción familiar, talento precoz y una carrera que avanzó a una velocidad enorme.

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El gol que lo puso en el mapa del Mundial 2026

Irankunda fue titular en el debut de Australia ante Turquía, jugó 61 minutos y convirtió uno de los goles del triunfo 2-0. Para cualquier futbolista joven, marcar en una Copa del Mundo ya sería un punto de quiebre. En su caso, además, fue una confirmación: Australia no lo llevó solo pensando en el futuro.

El atacante cerró el partido con una línea estadística muy fuerte para su estreno mundialista: un partido, una titularidad, 61 minutos y un gol.

Después del encuentro, describió el momento como algo “irreal” y como “un sueño hecho realidad”. La frase encaja con la escena, pero también con su recorrido. Irankunda no llegó al Mundial desde un camino común: su historia empezó muy lejos de los grandes estadios.

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Nacido en Tanzania, criado en Australia

La historia familiar de Irankunda es una de las más potentes del plantel australiano. Nació en un campo de refugiados en Tanzania, después de que sus padres huyeran de la guerra civil en Burundi.

Cuando era bebé, su familia llegó a Australia y más adelante se estableció en Adelaide. Allí empezó a formarse como futbolista y a construir una carrera que rápidamente llamó la atención por su velocidad, potencia y atrevimiento.

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Ese origen no define todo lo que es como jugador, pero sí le da otra dimensión a su presencia en el Mundial. Irankunda representa una trayectoria de desarraigo y reconstrucción que terminó conectada con una selección nacional, un estadio mundialista y un gol que recorrió Australia.

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La promesa que explotó muy joven en Adelaide United

El talento de Irankunda apareció temprano. Adelaide United le otorgó una beca deportiva en septiembre de 2021 y pocos meses después, en enero de 2022, Carl Veart le dio el debut en la A-League cuando apenas tenía 15 años.

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No fue solo una aparición llamativa por la edad. Irankunda empezó a producir. En la temporada 2022 jugó 19 partidos, sumó 508 minutos y convirtió 5 goles. Un año después dio un salto más fuerte: en la A-League 2023 disputó 25 encuentros, acumuló 1675 minutos y marcó 8 goles.

También dejó un récord de precocidad: Adelaide lo presentó como el jugador más joven en anotar un hat-trick en la era de la A-League Men. Esa explosión lo puso en el radar europeo y terminó acelerando su salida del fútbol australiano.

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Del salto a Europa al presente con Watford

La evolución de Irankunda lo llevó a Europa. La web oficial de los Socceroos señala que pasó por el Bayern Munich, donde entrenó con el primer equipo, antes de completar una temporada de peso en el Championship inglés con Watford.

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Ese paso por Inglaterra le dio continuidad y roce competitivo. En 2025, registró 40 partidos, 22 titularidades, 2032 minutos y 4 goles en la English Football League Championship.

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Para un futbolista joven, ese volumen importa. Significa adaptación, ritmo, contacto con defensas fuertes y experiencia en una liga exigente. Cuando Australia lo llevó al Mundial, ya no era solo el chico que había brillado en Adelaide: era un atacante con rodaje real en Europa.

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Su camino con la selección de Australia

Irankunda debutó con la selección mayor de Australia el 6 de junio de 2024 ante Bangladesh. Ese fue el primer paso formal de un proceso que los Socceroos venían siguiendo desde hacía tiempo.

Cinco días después llegó otro momento importante: marcó contra Palestina en las Eliminatorias y se convirtió en el segundo goleador más joven en la historia de Australia, con 18 años y 123 días.

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Esa aparición temprana explicó su lugar en la lista final para el Mundial 2026. Australia apostó por su desequilibrio y recibió una respuesta inmediata en el debut ante Turquía.

Qué tipo de jugador es Nestory Irankunda

El estilo de juego de Irakunda tiene rasgos muy concretos: velocidad explosiva, potencia de remate, desequilibrio en espacios cortos y capacidad para cambiar un partido con pocas intervenciones.

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No necesita tocar demasiado la pelota para hacerse notar. Si recibe con metros, puede atacar al defensor, acelerar y terminar la jugada. También tiene un disparo fuerte, una característica que lo convierte en amenaza incluso cuando no logra entrar al área.

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Para Australia, ese perfil es valioso. En un Mundial, donde muchos partidos se cierran y los espacios aparecen de forma mínima, contar con un atacante capaz de romper una jugada en velocidad puede cambiar el destino de un grupo.

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El festejo que conectó con Tim Cahill

El gol ante Turquía también dejó un gesto simbólico. En el festejo, Irankunda golpeó el banderín del córner en homenaje a Tim Cahill, una de sus grandes inspiraciones junto con Lionel Messi.

La referencia a Cahill no es casual. Para Australia, el exdelantero representa goles mundialistas, liderazgo y una identidad competitiva que marcó a varias generaciones. Que Irankunda haya elegido ese festejo en su debut goleador habla de una continuidad: una nueva camada que mira al pasado australiano, pero quiere escribir su propia historia.

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Por qué Irankunda puede ser clave para Australia

El Mundial de Irankunda empezó con una respuesta inmediata. Marcó, fue titular y le dio a Australia una señal ofensiva fuerte desde la primera fecha.

Su importancia no pasa solo por el gol. Australia necesita variantes para competir en un grupo exigente, y él ofrece algo que no todos tienen: explosión, personalidad y capacidad para hacer daño en transición.

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El equipo de Tony Popovic ya vio ante Turquía que su apuesta puede tener impacto real. El propio entrenador calificó como “muy especial” la jugada entre Paul Okon-Engstler e Irankunda en el 1-0, una acción que también simboliza el valor de la nueva camada australiana.