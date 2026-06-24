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Así quedó el Grupo C del Mundial 2026: la tabla de posiciones tras los ganes de Brasil contra Escocia y Marruecos ante Haití

Repase cómo quedó la tabla final del Grupo C, con las dos selecciones que clasificaron a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Brasil avanza a dieciseisavos como líder del Grupo C.
© GettyBrasil avanza a dieciseisavos como líder del Grupo C.

Este miércoles, se definió el Grupo C del Mundial 2026. Brasil demostró su jerarquía al mantener el liderato con el triunfo 3-0 sobre Escocia gracias al doblete de Vinícius Júnior y otro tanto de Matheus Cunha, que le permitieron llegar a 7 puntos y amarrar por diferencia de gol el boleto a los dieciseisavos de final.

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Al mismo tiempo, casi se da una sorpresa en Atlanta con la remontada 4-2 de Marruecos ante Haití, también llegó a 7 unidades. Los goles marroquíes fueron obra de Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine mientras que para los haitianos anotaron Bounou en contra y Wilson Isidor.

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De esta forma, el conjunto escocés todavía tiene chances ínfimas de meterse entre los ocho mejores terceros gracias a la victoria por la mínima frente a los representantes de la Concacaf en el debut. Esos 3 puntos lo ponen parcialmente por encima de selecciones como Cabo Verde (2), Bélgica (2), Chequia (1), RD Congo (1) o Ecuador (1), que adeudan un partido.

La tabla de posiciones final del Grupo C

Brasil, por cómo está al día de hoy el Grupo F, chocaría con Japón en 16 avos de final. Los surcoreanos marchan segundos por diferencia de gol, ya que tienen 4 puntos al igual que el líder, Países Bajos (entre ambas selecciones empataron 1-1 en el debut). Por detrás está Suecia con 3.

Marruecos, como va contra el primero de dicho grupo, se medirá a los neerlandeses en un apasionante cruce. Y Escocia, como se mencionó anteriormente, está con un pie afuera de la tabla de mejores terceros.

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