Cuál es el ranking FIFA de Haití y cuántos puestos lo separan de Marruecos en el Mundial 2026

Marruecos quiere confirmar por qué está encima de Haití en el ranking FIFA. Estos puestos son los que lo separan.

Haití llega al partido contra Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026 con una distancia muy grande en el ranking FIFA.

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En la clasificación previa al torneo, la selección marroquí aparece en el puesto 7, mientras que la haitiana ocupa el lugar 83. Es decir, entre ambas selecciones hay 76 puestos de diferencia a favor del equipo africano.

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El partido se jugará este miércoles 24 de junio en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium. Para Marruecos será un cruce clave en la pelea por la clasificación. Para Haití, en cambio, será la despedida del Mundial.

Cuál es el ranking FIFA de Haití

Haití ocupa el puesto 83 del ranking FIFA masculino en la actualización previa al Mundial 2026.

Esa ubicación lo deja como la selección peor posicionada del Grupo C y una de las de menor ranking entre los equipos participantes de la Copa del Mundo.

El desarrollo del grupo confirmó la dificultad del sorteo. Haití perdió 1-0 contra Escocia en el debut y luego cayó 3-0 ante Brasil. Con esos resultados, quedó eliminado antes de jugar la última fecha.

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Cuál es el ranking FIFA de Marruecos

Marruecos está en el puesto 7 del ranking FIFA y llega al Mundial como una de las selecciones mejor ubicadas del torneo.

El equipo africano aparece dentro del top 10 mundial y sostiene el crecimiento que empezó a consolidar en los últimos años. Su recorrido reciente, su presencia en torneos internacionales y su histórico rendimiento en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales, lo dejaron como una de las potencias no europeas más fuertes.

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En este Mundial, Marruecos también empezó de buena manera: empató 1-1 ante Brasil y luego venció 1-0 a Escocia.

Cómo está el ranking FIFA del Grupo C

El Grupo C combina dos selecciones de muy alto ranking con dos equipos más alejados en la clasificación mundial.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al Mundial 2026:

Marruecos: 7º

7º Brasil: 6°

6° Escocia: 42°

42° Haití: 83º

Haití busca cerrar con una mejor imagen

La diferencia de 76 puestos deja claro el favoritismo de Marruecos, pero Haití todavía tiene un objetivo competitivo: despedirse con una actuación más sólida.

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El seleccionado caribeño ya no puede avanzar, pero enfrentará a un rival que todavía se juega mucho. Eso puede convertir el partido en una prueba exigente desde lo mental y lo físico.

Para Haití, sumar ante Marruecos sería un resultado de enorme valor, incluso sin consecuencias clasificatorias.

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Marruecos quiere imponer la lógica del ranking

Marruecos llega con mejor ranking, mejor plantel y una situación mucho más favorable en la tabla.

El equipo africano sabe que no puede confiarse. Un triunfo le dará la clasificación y una buena posibilidad de pelear por el primer puesto del grupo. Un empate también le sirve. Una derrota, en cambio, puede complicar su posición.

Por eso, el ranking marca una distancia grande, pero la obligación estará del lado marroquí.

Datos de Marruecos vs. Haití

Partido: Marruecos vs. Haití.

Marruecos vs. Haití. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: miércoles 24 de junio.

miércoles 24 de junio. Estadio: Atlanta Stadium / Mercedes-Benz Stadium.

Atlanta Stadium / Mercedes-Benz Stadium. Ranking FIFA de Marruecos: 7.º.

7.º. Ranking FIFA de Haití: 83.º.

83.º. Diferencia: 76 puestos a favor de Marruecos.