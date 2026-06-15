Quién es Rudi Garcia, el DT que tomó a Bélgica y la llevó invicta al Mundial 2026

El técnico nacido en Francia se hizo cargo de Bélgica en un momento complicado y arrasó en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Rudi Garcia llega al Mundial 2026 con una misión pesada: devolverle competitividad a Bélgica después del golpe sufrido en Qatar 2022. El entrenador francés asumió la selección en enero de 2025 y, en poco tiempo, logró ordenar el ciclo, clasificar al equipo y sostener un invicto en las Eliminatorias.

Su llegada marcó un cambio fuerte para los Diablos Rojos. Bélgica venía de una etapa de transición, con el desgaste de su generación dorada y la necesidad de encontrar una nueva estructura. Garcia no aterrizó para empezar desde cero, sino para reconstruir rápido a una selección acostumbrada a convivir con expectativas altas.

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El técnico que asumió a Bélgica y la metió al Mundial sin derrotas

Rudi Garcia fue nombrado seleccionador de Bélgica el 24 de enero de 2025. Su primer gran objetivo era clasificar al Mundial 2026 sin agrandar las dudas que venían del ciclo anterior.

Rudi Garcia se paseó por las Eliminatorias de la UEFA (Getty Images).

Los resultados no se hicieron esperar: la selección terminó primera del Grupo J de las Eliminatorias europeas y selló su boleto a la Copa del Mundo con una campaña invicta: 5 victorias, 3 empates y ninguna derrota. En ocho partidos, el equipo marcó 29 goles, recibió apenas 7 y mantuvo 4 arcos en cero.

Del título con Lille a los grandes bancos de Europa

Antes de llegar a Bélgica, Garcia ya tenía una carrera larga en clubes. Su gran salto como entrenador llegó en Lille, donde fue campeón de la Ligue 1 2010-11, un logro histórico para el club y también especial para él, porque había pasado por esa institución como futbolista.

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Garcia es un ídolo en el Lille de Francia (Getty Images).

Después de ese título, su nombre quedó instalado en el mapa europeo. Dirigió a Roma, Marsella, Lyon, Al-Nassr y Napoli, siempre en contextos de presión, planteles con figuras y exigencia inmediata.

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Su primer desafío como seleccionador

Bélgica representa el primer trabajo de Rudi Garcia en una selección nacional. Ese dato es importante porque el rol cambia mucho respecto al fútbol de clubes: menos entrenamientos, menos tiempo para corregir y más peso en cada convocatoria.

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Garcia nunca había dirigido a una selección nacional antes de su experiencia con los Diablos Rojos (Getty Images).

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El desafío era todavía mayor por el momento del equipo. Bélgica venía de quedar eliminada en fase de grupos en Qatar 2022, una decepción fuerte para una selección que había sido tercera en el Mundial de 2018 y que durante años estuvo entre las grandes potencias del ranking FIFA.

Una Bélgica más directa y equilibrada

La primera versión de la Bélgica de Garcia demostró que no es un equipo pensado solo para tener la pelota, sino para atacar con agresividad, aprovechar el talento de sus jugadores ofensivos y sostener una estructura más ordenada sin posesión.

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Los 29 goles en la clasificación muestran el poder ofensivo del ciclo. Pero el dato de los 7 goles recibidos y las 4 vallas invictas también habla de una búsqueda de equilibrio.

Bélgica quiere lavarse la cara tras el fracaso de Qatar (Getty Images).

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Esa será una de las claves en el Mundial. Bélgica necesita volver a ser peligrosa, pero sin repetir los problemas de fragilidad y desconexión que marcaron parte de sus últimos torneos grandes.

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Las decisiones fuertes de Garcia

El ciclo de Rudi Garcia también empezó a mostrar decisiones pesadas en la gestión del grupo. Una de ellas fue nombrar a Youri Tielemans como capitán en septiembre de 2025, renovando el liderazgo del plantel.

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Al mismo tiempo, el entrenador mantuvo a figuras históricas como Kevin De Bruyne, que terminó como máximo goleador belga de la clasificación con 6 tantos. También potenció nombres de una nueva etapa, como Charles De Ketelaere, que aportó 3 goles y 3 asistencias durante el ciclo clasificatorio y mandó al banco a Romelu Lukaku.

Lukaku va al banco vs. Egipto (Getty Images).

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El calendario de Bélgica en el Grupo G