Quién es Mostafa “Oufa” Shobeir, el arquero de Egipto que es hijo de una leyenda y debuta vs. Bélgica en el Mundial 2026

Hossam Hassan eligió al arquero de Al Ahly para el debut de Egipto ante Bélgica, en el arranque del Grupo G del Mundial 2026.

Hossam Hassan tomó una decisión fuerte para el debut de Egipto en el Mundial de Norteamérica 2026: Mostafa “Oufa” Shobeir fue el elegido para defender el arco de los Faraones ante Bélgica, en la inauguración del Grupo G.

El arquero de Al Ahly apareció en el once inicial en Seattle ocupando el lugar que durante años tuvo como referencia a Mohamed El-Shenawy, histórico guardameta de 37 años y también compañero suyo en el club.

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Shobeir, el apellido que pesa una tonelada

Shobeir nació en Giza, Egipto, el 15 de mayo del año 2000. Tiene 26 años, mide 1,85 metros y utiliza habitualmente el dorsal 31. Su nombre completo es Mostafa Ahmed Shobeir, aunque se lo conoce por su sobrenombre, “Oufa”.

Es hijo de Ahmed Shobeir, ex arquero de Al Ahly y de la selección egipcia, mundialista en Italia 1990. Treinta y seis años después de aquella participación, el hijo inició su propio camino mundialista en una selección que llegó a Norteamérica con Mohamed Salah como capitán y con el objetivo de superar por primera vez una fase de grupos.

Mostafa Shobeir siguió los pases de su padre (Getty Images).

En Al Ahly, Shobeir hizo toda su formación y fue incorporándose al primer equipo desde 2019. Durante buena parte de su carrera convivió con la figura de El-Shenawy, arquero titular de Egipto durante varios ciclos, pero empezó a ganar espacio en partidos de liga, copas locales y competiciones africanas. Su contrato con el club cairota se extiende hasta junio de 2027.

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El antecedente que lo puso en escena

El salto más importante de Shobeir llegó en la Champions de África 2023/24. En esa edición, Al Ahly fue campeón y su arquero cerró el certamen con nueve vallas invictas consecutivas.

Antes de la final contra Espérance, Oufa todavía no había recibido goles en el torneo, con 28 atajadas y 5,5 goles evitados, ambos registros máximos de esa Champions hasta ese momento.

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Mostafa Shoubir rompió varios récords con el Al Ahly (Getty Images).

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Con la selección mayor registra nada más que 10 partidos oficiales, con 4 vallas invictas, 21 atajadas, 11 goles recibidos y un penal atajado sobre dos. El de 2026 es su primer Mundial de mayores.

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Egipto no estuvo en Qatar 2022 y Shobeir no formó parte del plantel que jugó Rusia 2018, por lo que su estreno llega directamente en un partido de enorme presión: Bélgica, el rival más fuerte del Grupo G en la previa.

En síntesis

Shobeir fue titular ante Bélgica y dejó en el banco a El-Shenawy.

Es arquero de Al Ahly, tiene 26 años y mide 1,85 m.

En la Champions africana 2023/24 firmó un récord de nueve vallas invictas.

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