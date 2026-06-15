Lukaku es el máximo goleador histórico de Bélica y una de las caras más reconocibles de la generación dorada. Sin embargo, para el debut ante Egipto, Rudi Garcia decidió iniciar con otro centrodelantero.

Confirmado: Romelu Lukaku no está entre los titulares de Bélgica vs. Egipto, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Y el dato no llama tanto la atención por el presente del delantero belga pero sí porque durante años fue habitual ver su imponente porte en los grandes torneos: presencia física, juego de espaldas, potencia y liderazgo ofensivo.

Lukaku, que a sus 33 años afronta su cuarta Copa del Mundo, no es un nombre más para Bélgica. Con 90 gritos, es el máximo goleador histórico de la selección y una de las caras más reconocibles de la generación dorada. Sin embargo, para el debut ante Egipto, Rudi Garcia decidió iniciar con otro centrodelantero.

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Lukaku, suplente en Bélgica vs. Egipto

Romelu Lukaku no juega de entrada por decisión técnica de Rudi Garcia. El entrenador de Bélgica eligió a Charles De Ketelaere como centroatacante titular para el debut mundialista.

No se trata de una sanción ni de una lesión de último momento. Lukaku está en la convocatoria pero, tras una floja temporada en el Napoli, el DT optó por otro perfil ofensivo para comenzar el partido ante los Faraones.

Lukaku no atraviesa por su mejor momento (Getty Images).

La decisión marca un cambio fuerte dentro de Los Diablos Rojos. Durante muchos años, Lukaku fue la referencia natural del área, especialmente en Mundiales y Eurocopas. Esta vez, empezará desde el banco y quedará como alternativa para el desarrollo del encuentro.

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Quién juega por Romelu Lukaku en Bélgica

El lugar de Lukaku en el ataque será ocupado por Charles De Ketelaere, quien ofrece un perfil distinto al de Lukaku. No es un 9 de área tan físico ni tan directo, sino un atacante con más movilidad, capacidad para asociarse y lectura para salir de la zona central. Esa característica puede ayudar a Bélgica a conectar mejor con futbolistas como Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Leandro Trossard.

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Quién es Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere es un atacante belga de 25 años que juega en Atalanta, de la Serie A de Italia. Nació en Brujas, se formó y debutó en Club Brugge, dio el salto al Milan y luego encontró continuidad en Atalanta, donde terminó de recuperar protagonismo en el fútbol italiano.

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Su última temporada fue sólida. En la 2025-26, De Ketelaere disputó más de 50 partidos entre club y selección, con 9 goles y 10 asistencias. En Atalanta, alternó funciones como mediapunta, segundo delantero y referencia ofensiva, lo que explica por qué Rudi Garcia lo eligió para ocupar el centro del ataque ante Egipto.

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De Ketelaere, delantero de 25 años que milita en Atalanta (Getty Images).

Su elección como titular muestra la intención de Bélgica de apostar por una ofensiva más móvil desde el inicio. En lugar de utilizar a Lukaku como referencia fija, el equipo buscará más circulación, movimientos entre líneas y conexiones rápidas en los metros finales.

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Para De Ketelaere, el debut mundialista ante Egipto representa una oportunidad enorme: ocupar el lugar que durante años fue casi propiedad de Lukaku en la selección belga.