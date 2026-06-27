Cuál es el ranking FIFA de Panamá y cuántos puestos lo separan de Inglaterra en el Mundial 2026

No es un duelo parejo en el ranking, pero en la cancha seguro Panamá quiere cerrar bien su participación en el Mundial 2026.

Panamá llega al partido contra Inglaterra por el Grupo L del Mundial 2026 con una diferencia importante en contra en el ranking FIFA, aunque con el objetivo de cerrar el torneo compitiendo ante una de las selecciones más fuertes del mundo.

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En la actualización previa al Mundial, Panamá aparece en el puesto 34, mientras que Inglaterra ocupa el lugar 4. Es decir, entre ambas selecciones hay 30 puestos de diferencia a favor del equipo europeo.

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El partido se jugará este sábado 27 de junio en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium. Para Panamá será la oportunidad de buscar su primer punto mundialista; para Inglaterra, una prueba para asegurar el liderato del grupo.

Cuál es el ranking FIFA de Panamá

Panamá ocupa el puesto 34 del ranking FIFA, una ubicación que refleja el crecimiento de la selección en Concacaf y su consolidación como una de las más competitivas de Centroamérica.

El equipo canalero llegó al Mundial con ilusión, después de lograr la segunda clasificación en su historia, pero el grupo lo golpeó desde el inicio. Perdió por la mínima ante Ghana y Croacia, dos partidos en los que compitió, aunque sin poder transformar esa resistencia en puntos.

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Contra Inglaterra, el ranking marca una diferencia grande, pero el equipo de Thomas Christiansen tendrá una motivación propia: sumar por primera vez en una Copa del Mundo. Después de dos derrotas ajustadas, un empate o una victoria ante una potencia sería un cierre de enorme valor simbólico.

Cuál es el ranking FIFA de Inglaterra

Inglaterra está en el puesto 4 del ranking FIFA, entre las selecciones mejor ubicadas del torneo.

El equipo europeo llegó al Mundial como candidato, con figuras de primer nivel y una plantilla profunda. Su debut fue fuerte, con victoria 4-2 ante Croacia, pero luego empató 0-0 con Ghana, resultado que le impidió asegurar el liderato antes de la última fecha.

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Por eso, aunque la diferencia con Panamá es amplia, el equipo de Thomas Tuchel no puede tomarse el partido como un trámite. Necesita ganar para sostener el control del grupo y llegar a los cruces con una sensación más convincente.

Cómo está el ranking FIFA del Grupo L

El Grupo L reúne a dos selecciones europeas de peso, una representante africana y Panamá como único equipo centroamericano del Mundial.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

Inglaterra: 4º

4º Croacia: 11º

11º Panamá: 34º

34º Ghana: 73º

Panamá busca competir más allá de la distancia

La diferencia de 30 puestos favorece a Inglaterra, pero Panamá no llega sin argumentos.

La selección canalera ha crecido en roce internacional, intensidad y organización. El problema en este Mundial estuvo en los detalles: dos derrotas por 1-0, sin margen de reacción y sin poder convertir.

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Ante Inglaterra, la Marea Roja necesita sostener el orden, reducir espacios y aprovechar cada pelota parada o transición. No se trata solo de resistir: también de encontrar una forma de lastimar a un rival que seguramente tendrá más posesión.

Inglaterra quiere imponer su jerarquía

Inglaterra llega muy por encima en el ranking y también con más recursos individuales.

La diferencia de jerarquía es clara, pero el partido tiene presión para los ingleses. Un triunfo los dejaría muy cerca del primer lugar del grupo; un tropiezo abriría dudas y podría cambiar su camino en los 16avos de final.

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Para Panamá, el desafío es enorme. Para Inglaterra, la obligación es total. Esa combinación puede convertir el partido en una prueba de carácter para los dos, aunque por motivos muy distintos.

Datos de Panamá vs. Inglaterra

Partido: Panamá vs. Inglaterra.

Panamá vs. Inglaterra. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: L.

L. Fecha: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Estadio: New York New Jersey Stadium / MetLife Stadium.

New York New Jersey Stadium / MetLife Stadium. Ranking FIFA de Panamá: 34.º.

34.º. Ranking FIFA de Inglaterra: 4.º.

4.º. Diferencia: 30 puestos a favor de Inglaterra.