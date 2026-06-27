Empiezan los 16avos de final del Mundial 2026: a qué hora y dónde ver Sudáfrica vs. Canadá

El primer partido de la ronda de 16avos de final del Mundial 2026 será disputado por Canadá y Sudáfrica.

Sudáfrica y Canadá abren este domingo 28 de junio una nueva etapa en el Mundial 2026. Será el primer partido de los 16avos de final, una instancia inédita en la historia de la Copa del Mundo desde la ampliación a 48 selecciones, y tendrá lugar en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

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El duelo llega con un condimento especial: será el único partido del día y marcará el inicio formal de la fase de eliminación directa. Desde ahora, no hay margen de error. El ganador avanzará a los octavos de final y el perdedor se despedirá del torneo.

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Para Sudáfrica, el cruce representa la posibilidad de seguir agrandando una campaña que ya superó expectativas. Para Canadá, uno de los países anfitriones del Mundial 2026, es una oportunidad enorme para sostener la ilusión ante su gente y meterse entre los 16 mejores del torneo.

A qué hora juegan Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p. m.: Panamá.

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El encuentro comenzará a las 12:00 p. m. PT, horario local de California, y a las 3:00 p. m. ET en la costa Este de Estados Unidos.

Cómo llega Sudáfrica al partido contra Canadá

Sudáfrica llega a este partido después de una victoria clave por 1-0 ante Corea del Sur, resultado que le permitió meterse en la ronda de eliminación directa como escolta de México en el Grupo A y llegar con confianza al cruce ante Canadá.

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El equipo dirigido por Hugo Broos estuvo lejos de mostrarse dominante durante la fase de grupos pero sí mostró carácter para sostener partidos cerrados y aprovechar sus momentos.

Sudáfrica arrancó con el pie izquierdo y terminó metiéndose en 16avos (Getty Images).

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En sus últimos cinco encuentros, los Bafana Bafana registran 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, la del debut mundialista ante México. No es una selección que necesite ganar por grandes diferencias, sino un equipo que se siente cómodo en partidos trabajados y de marcador corto.

La principal baja será Themba Zwane, quien no estará disponible para este cruce porque cumplirá ante Canadá el último de sus tres partidos de sanción. Su ausencia es sensible por experiencia, lectura de juego y capacidad para conectar líneas en ataque.

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Cómo llega Canadá al partido contra Sudáfrica

Canadá llega a los 16avos de final como segundo del Grupo B. El equipo de Jesse Marsch cerró la fase de grupos con una derrota por 2-1 ante Suiza, pero ya había hecho méritos suficientes para avanzar y mantenerse con vida en su Mundial.

Uno de sus puntos más altos fue la goleada 6-0 sobre Qatar, partido en el que Jonathan David firmó un triplete y confirmó que puede ser una de las grandes armas ofensivas del equipo canadiense en la fase decisiva.

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Canadá cerró el Grupo B como escolta de Suiza (Getty Images).

Al igual que Sudáfrica, Canadá acumula 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. La diferencia está en el contexto: juega como una de las selecciones anfitrionas del torneo y llega a esta instancia con una presión extra, pero también con el impulso de una afición que espera ver otro paso histórico.

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El equipo canadiense suele sentirse cómodo cuando puede atacar con velocidad y aprovechar espacios. Ante Sudáfrica, el desafío estará en no desesperarse si el partido se vuelve cerrado y en manejar los momentos de tensión propios de un duelo de eliminación directa.

Posibles alineaciones de Sudáfrica vs. Canadá

A falta de confirmación oficial, Sudáfrica y Canadá ya perfilan sus posibles equipos para el primer cruce de 16avos de final del Mundial 2026.

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Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Thalente Mbatha; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

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Quién es el árbitro de Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026

Árbitro principal: João Pinheiro (Portugal).

Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal).

Asistente 2: Luciano Maia (Portugal).

Cuarto árbitro: Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos).

Quinto arbitro: Mohamed Al Hammadi (Emiratos Árabes Unidos).

VAR: Carlos del Cerro Grande (España).

AVAR 1: Rodolpho Toski (Brasil).

AVAR 2: Hernán Mastrángelo (Argentina).

João Pinheiro pitará a Canadá en el duelo eliminatorio ante Sudáfrica (Getty Images).

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Qué pasa si Sudáfrica y Canadá empatan

Si Sudáfrica y Canadá empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.