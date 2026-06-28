FIFA le propina un nuevo revés a Panamá tras despedirse del Mundial 2026 sin sumar puntos

Los Canaleros se despidieron del Mundial 2026 con una derrota ante Inglaterra por 2-0.

La Selección de Panamá terminó su participación del Mundial 2026 este sábado tras una nueva derrota. Los Canaleros fueron superados por la jerarquía de Inglaterra por 2-0 y no pudieron lograr el objetivo al menos de marcar en esta edición.

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Las tres caídas consecutivas le trajeron un gran dolor de cabeza a Panamá pensando en los próximos meses. El combinado canalero perdió varios puestos en el Ranking FIFA de selecciones. Precisamente descendió 10 lugares con respecto a la posición que ocupaba antes de que inicie la Copa del Mundo 2026.

Panamá bajó más puestos en el Ranking FIFA tras la derrota con Inglaterra

Después de la derrota contra los Tres Leones, Panamá bajó al puesto 44. Lo que parecía una gran oportunidad para alcanzar una posición histórico se terminó esfumando en esta competencia. Además, los Canaleros son la segunda selección que más posiciones bajó con 10 al igual que Uzbekistán. Túnez fue la que más descendió con 12.

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Si bien Panamá sigue en el cuarto lugar entre las selecciones de Concacaf, hay que decir que quedó muy cerca de Costa Rica luego de estas tres caídas. Los Ticos se encuentran en el puesto 51 y están a siete posiciones de superar a los Canaleros.

Estas derrotas podrían complicar a Panamá también con respecto a las próximas competencias. La Liga de Naciones se sortea en base al Ranking FIFA que tiene cada seleccionado. Si sigue coleccionando derrotas, los panameños podrían disputar la fase de grupos de dicho torneo y no ingresar directamente desde cuartos de final, como ocurrió en ediciones anteriores.

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Hasta el momento, Estados Unidos, Canadá, México y Panamá son las cuatro selecciones que no jugarán la fase de grupos de la Liga de Naciones y entrarán en la instancia de cuartos. Este certamen comenzará en el mes de septiembre. En las próximas semanas se llevaría a cabo el sorteo de los grupos y posibles enfrentamientos.

En resumen

La Selección de Panamá finalizó su participación en el Mundial 2026 tras perder 2-0 ante Inglaterra.

finalizó su participación en el Mundial 2026 tras perder 2-0 ante Inglaterra. El combinado canalero descendió 10 puestos en el Ranking FIFA, cayendo hasta la posición número 44.

en el Ranking FIFA, cayendo hasta la posición número 44. A pesar de la caída, Panamá se mantiene en el cuarto lugar de Concacaf y mantendría su pase directo a los cuartos de final de la Liga de Naciones.