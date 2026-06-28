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Mundial 2026

Qué pasa si Sudáfrica gana, empata o pierde contra Canadá por los 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica superó la fase de grupos de un Mundial por primera vez y este domingo se enfrenta a uno de los anfitriones por los 16avos.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Bafana Bafana buscará hacer historia nuevamente.
© Getty ImagesBafana Bafana buscará hacer historia nuevamente.

Sudáfrica abre este domingo los 16avos de final del Mundial 2026 ante Canadá, en el primer partido de la fase de eliminación directa.

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El equipo africano llega después de terminar segundo en el Grupo A, con 4 puntos. Perdió 2-0 contra México, empató 1-1 ante República Checa y venció 1-0 a Corea del Sur en la última fecha.

Canadá, por su parte, fue segundo en el Grupo B. Empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina, goleó 6-0 a Qatar y perdió 2-1 frente a Suiza. Ahora ambos se cruzan en Los Ángeles, en un partido que no admite errores.

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Qué pasa si Sudáfrica le gana a Canadá

Si Sudáfrica le gana a Canadá, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria sería histórica para Bafana Bafana. No solo porque significaría avanzar en una ronda de eliminación directa, sino porque confirmaría el mejor Mundial de su historia.

El ganador de este cruce avanzará al siguiente partido de la llave, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Países Bajos y Marruecos. Por eso, superar a Canadá también implicaría meterse en un cuadro mucho más exigente, con rivales de mayor recorrido internacional.

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Para Sudáfrica, ganar sería dar otro golpe después de la victoria ante Corea del Sur. El equipo de Hugo Broos pasaría de la sorpresa de la fase de grupos a instalarse entre las mejores 16 selecciones del torneo.

Qué pasa si Sudáfrica empata contra Canadá

En una fase eliminatoria, Sudáfrica no puede terminar empatado como resultado final.

Si el partido termina igualado después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la igualdad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Qué pasa si Sudáfrica pierde contra Canadá

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Si Sudáfrica pierde contra Canadá, quedará eliminada del Mundial 2026.

La derrota marcaría el final de una campaña histórica, pero no borraría lo conseguido en la fase de grupos. Bafana Bafana ya logró superar por primera vez la primera ronda y meterse en una instancia inédita para su selección.

Aun así, el golpe deportivo sería fuerte. El cruce contra Canadá aparece como una oportunidad real para seguir avanzando, especialmente porque no se trata de una potencia tradicional del fútbol mundial.

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Perder significaría despedirse en los 16avos de final y ver a Canadá avanzar a los octavos de final, donde esperará por Países Bajos o Marruecos.

En resumen

Si Sudáfrica gana, avanza a los octavos de final y enfrentará al ganador de Países Bajos vs. Marruecos.

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Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

Si Sudáfrica pierde, queda eliminada del Mundial 2026.

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