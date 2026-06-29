¿Quién es el árbitro de Países Bajos vs. Marruecos en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Wilton Sampaio

La designación pone a un juez brasileño de mucha experiencia al frente de uno de los cruces más atractivos de la ronda.

Wilton Sampaio será el árbitro principal del partido entre Países Bajos y Marruecos, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este lunes 29 de junio en el Monterrey Stadium, nombre FIFA del Estadio BBVA.

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La designación pone a un juez brasileño de mucha experiencia al frente de uno de los cruces más atractivos de la ronda. Los neerlandeses llegan como líderes de grupo y los marroquíes como una de las selecciones africanas más fuertes del torneo.

Para Sampaio, el partido tendrá un condimento especial: ya dirigió a Países Bajos en el Mundial 2022 y ahora vuelve a tener al equipo neerlandés en una fase eliminatoria.

Quién es Wilton Sampaio, árbitro de Países Bajos vs. Marruecos

Wilton Pereira Sampaio es un árbitro brasileño nacido el 28 de diciembre de 1981 en Teresina de Goiás, Brasil. Es internacional FIFA desde 2013 y forma parte de la CONMEBOL.

Su carrera está muy ligada al fútbol brasileño. Dirigió durante años en el Brasileirão, la Copa de Brasil y torneos estaduales, hasta consolidarse como uno de los árbitros de mayor proyección internacional de su país.

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También tuvo actividad en competiciones sudamericanas, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de partidos de selecciones y torneos FIFA. Ese recorrido lo llevó a integrar el grupo de árbitros mundialistas en más de una edición.

En el Mundial 2026, Sampaio volvió a tener un lugar importante dentro del cuerpo arbitral. Su designación para Países Bajos vs. Marruecos confirma la confianza de FIFA en un juez acostumbrado a partidos de alta exposición.

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Antecedentes internacionales de Wilton Sampaio

Wilton Sampaio ya tenía experiencia mundialista antes de llegar a 2026.

En el Mundial de Rusia 2018 participó como parte del equipo de videoarbitraje. Luego, en Qatar 2022, trabajó como árbitro principal y dirigió partidos de mucho peso.

En aquella Copa estuvo a cargo de Senegal vs. Países Bajos, Polonia vs. Arabia Saudita, Países Bajos vs. Estados Unidos en octavos de final y Inglaterra vs. Francia en cuartos. Es decir, ya conoce lo que significa dirigir a la selección neerlandesa en un contexto mundialista.

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En el Mundial 2026, Sampaio también tuvo actividad desde el inicio del torneo. Fue designado para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, un encuentro que tuvo alta tensión disciplinaria, y luego dirigió Noruega vs. Senegal, por el Grupo I.

El cruce entre Países Bajos y Marruecos será otra prueba fuerte dentro de su torneo: dos selecciones del top 10 del ranking FIFA, un lugar en octavos de final en juego y un partido con mucha carga futbolística y emocional.

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Cuerpo arbitral de Países Bajos vs. Marruecos

El equipo arbitral de Países Bajos vs. Marruecos tendrá conducción brasileña y apoyo chileno en las funciones complementarias.

Árbitro principal: Wilton Sampaio (Brasil)

Wilton Sampaio (Brasil) Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)

Bruno Pires (Brasil) Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)

Bruno Boschilia (Brasil) Cuarto árbitro: Cristián Garay (Chile)

Cristián Garay (Chile) Quinto árbitro: José Retamal (Chile)