En qué estadio juegan Países Bajos vs. Marruecos en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Países Bajos llega como ganador del Grupo F, después de una fase de grupos invicta. Marruecos, por su parte, terminó segundo en el Grupo C.

Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el último partido de una jornada.

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El encuentro se jugará en el Monterrey Stadium, nombre FIFA del Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, dentro del área metropolitana de Monterrey. Será un duelo de altísima expectativa: dos selecciones del top 10 del ranking FIFA se cruzan demasiado temprano en la fase eliminatoria.

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Países Bajos llega como ganador del Grupo F, después de una fase de grupos invicta. Marruecos, por su parte, terminó segundo en el Grupo C, detrás de Brasil, y buscará prolongar el impulso de una generación que ya hizo historia en el Mundial 2022.

Dónde juegan Países Bajos vs. Marruecos

El partido entre Países Bajos y Marruecos se disputará en el Monterrey Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Estadio BBVA durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Guadalupe, Nuevo León, a pocos kilómetros del centro de Monterrey. Es la casa de Rayados de Monterrey, uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano, y está considerado uno de los recintos más modernos de la Liga MX.

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El Estadio BBVA fue inaugurado en 2015 y es conocido como “El Gigante de Acero”. Su diseño, su cercanía con el Cerro de la Silla y su estructura de tribunas lo convierten en una de las sedes más reconocibles del Mundial en México.

Para Países Bajos vs. Marruecos, el marco tendrá un valor especial. No solo será un partido de eliminación directa: también será un cruce con historia deportiva y cultural, por el fuerte vínculo entre Marruecos y la comunidad marroquí en Países Bajos.

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Monterrey Stadium, una sede moderna con vista al Cerro de la Silla

El Monterrey Stadium es una sede distinta dentro del Mundial 2026.

A diferencia de varios estadios estadounidenses de NFL, este recinto fue construido específicamente para fútbol. Eso le da una configuración más natural para este tipo de partidos: tribunas cercanas, buena visibilidad y una atmósfera más futbolera.

El estadio es a cielo abierto y se distingue por su diseño moderno, su estructura metálica y la vista hacia el Cerro de la Silla, uno de los símbolos de Monterrey. Ese entorno le da una identidad muy marcada dentro de las sedes mexicanas del torneo.

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Para el Mundial, el recinto utiliza el nombre de Monterrey Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, debió adaptarse a los requerimientos del torneo en áreas operativas, zonas de prensa, accesos, hospitalidad y condiciones del campo.

Capacidad del Monterrey Stadium para el Mundial 2026

El Monterrey Stadium tiene una capacidad cercana a los 53.500 espectadores para el Mundial 2026.

No es una de las sedes más grandes del torneo, pero sí una de las más futboleras. A diferencia de recintos enormes como Dallas, New York New Jersey o Los Ángeles, el estadio de Monterrey ofrece una experiencia más compacta, con el público mucho más cerca del campo.

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Esa característica puede influir en un partido como Países Bajos vs. Marruecos. Marruecos suele movilizar una hinchada muy intensa, mientras que Países Bajos también cuenta con una afición numerosa y acostumbrada a acompañar en Mundiales. El ambiente puede ser uno de los más fuertes de estos 16avos.

El Monterrey Stadium será el escenario de este encuentro. Foto: @PicturesFoIder.

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Además, Monterrey tiene un factor climático importante. El calor del norte de México puede sentirse durante esta época del año, aunque el horario nocturno puede ayudar a que las condiciones sean menos exigentes que en otros partidos jugados durante la tarde.

Los partidos del Mundial 2026 en el Monterrey Stadium

El Monterrey Stadium tendrá cuatro partidos en el Mundial 2026: tres que ya pasaron de fase de grupos y este cruce de 16avos de final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Suecia 5-1 Túnez — Grupo F, 14 de junio.

— Grupo F, 14 de junio. Túnez 0-4 Japón — Grupo F, 21 de junio.

— Grupo F, 21 de junio. Sudáfrica 1-0 Corea del Sur — Grupo A, 24 de junio.

— Grupo A, 24 de junio. Países Bajos vs. Marruecos — 16avos de final, 29 de junio.

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El duelo entre neerlandeses y marroquíes será el único partido de eliminación directa que recibirá Monterrey en esta Copa del Mundo.

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Países Bajos llega como líder del Grupo F

Países Bajos avanzó a los 16avos de final como primero del Grupo F.

El equipo de Ronald Koeman empató 2-2 contra Japón en su debut, goleó 5-1 a Suecia y cerró la fase de grupos con un triunfo 3-1 ante Túnez. Con esos resultados, terminó invicto y evitó cruzarse con Brasil en esta instancia.

Marruecos vuelve a una ronda eliminatoria

Marruecos llega a los 16avos después de terminar segundo en el Grupo C.

El conjunto africano empató 1-1 contra Brasil, venció 1-0 a Escocia y cerró con un triunfo 4-2 ante Haití. Esa campaña le permitió avanzar con 7 puntos y confirmar que su gran Mundial 2022 no fue un hecho aislado.

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Datos de Países Bajos vs. Marruecos