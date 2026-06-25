Después de su polémica en la derrota de Paraguay, Iván Barton vuelve a dirigir un partido importante: Japón vs. Suecia, que pulsean por el segundo lugar del Grupo F de la Copa del Mundo.

Iván Barton será el árbitro principal del partido definitorio entre Japón y Suecia, correspondiente a la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro se jugará este jueves, en el Dallas Stadium (nombre FIFA del AT&T Stadium).

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La designación pone al juez salvadoreño al frente de un partidos sumamente sensible: los Samuráis Azules llegan con ventaja en la tabla al tener 4 puntos, mientras que los europeos (3) necesitan un triunfo para no quedar pendientes de otros resultados en la lucha por ser uno de los mejores terceros.

Quién es Iván Barton, árbitro de Japón vs. Suecia

Iván Arcides Barton Cisneros nació el 27 de enero de 1991. Hace ya 35 años en Santa Ana, El Salvador. Es uno de los jueces más reconocidos de Concacaf y forma parte del listado internacional de FIFA desde 2018.

Además de su carrera arbitral, Barton tiene formación académica: estudió ciencias químicas y también se desempeñó como profesor universitario. Esa faceta suele mencionarse dentro de su perfil porque marca un recorrido poco habitual entre árbitros de élite.

Su ascenso internacional fue rápido. En pocos años pasó de dirigir en el fútbol centroamericano a recibir partidos de selecciones, torneos FIFA y compromisos de alto impacto en Concacaf.

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Antecedentes internacionales de Iván Barton

Iván Barton ya sabe lo que es dirigir en una Copa del Mundo. En Qatar 2022 estuvo a cargo de partidos de fase de grupos y también fue designado para el cruce de octavos de final entre Inglaterra y Senegal, que terminó en goleada 3-0 de los Three Lions.

Ese antecedente lo posicionó como uno de los árbitros de Concacaf con mayor proyección. No solo tuvo actividad en el torneo, sino que recibió un partido de eliminación directa, una señal de confianza por parte de FIFA.

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También dirigió encuentros de Copa Oro, Liga de Naciones de Concacaf, Eliminatorias, torneos juveniles FIFA y competencias de clubes, como la Concachampions. Ese recorrido le dio experiencia en partidos con estilos muy variados: desde selecciones centroamericanas de mucho roce hasta equipos con mayor ritmo físico y presión alta.

La polémica de Iván Barton en Paraguay vs. Turquía

Antes de ser designado para el choque entre Japón y Suecia, Iván Barton ya había dirigido en el Mundial 2026. El salvadoreño estuvo a cargo del partido entre Paraguay y Turquía, por el Grupo D, protagonizando una de las decisiones más comentadas del torneo.

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ver también Iván Barton aplicó la “Ley Prestianni” por primera vez en la historia: así fue la roja a Almirón en Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

La jugada más polémica tuvo como protagonista a Miguel Almirón. Tras una revisión del VAR, Barton expulsó al futbolista paraguayo por cubrirse la boca mientras le decía algo a un rival. La sanción fue interpretada como la primera aplicación mundialista de la llamada “Ley Prestianni”.

Cuerpo arbitral de Japón vs. Suecia

El equipo arbitral de Japón vs. Suecia tendrá conducción centroamericana en la figura principal y apoyo africano en las funciones complementarias.

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