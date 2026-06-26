Senegal 1-0 Irak EN VIVO: Abdoulaye Seck tiene ganando a los africanos – minuto a minuto

¡Buenas! Bievenidos a la cobertura del partido entre Senegal e Irak por la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. Aquí puedes seguir todas las alternativas y lo que vaya sucediendo del duelo.

Irak, en tanto, fue derrota por Noruega en su estreno por 4-1, mientras que Francia le ganó 3-0. Por ende, está en la cuarta ubicación del grupo tampoco sin puntos y una diferencia de gol de -6.

Senegal cayó 3-1 ante Francia en su debut, mientras que hizo lo propio por 3-2 ante Noruega. Así, está en el tercer lugar del Grupo I sin unidades y una diferencia de gol de -3.

Ambas selecciones han perdido sus dos partidos en esta fase de grupos ante Francia y Noruega.

En Senegal, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly y Nicolas Jackson no forman parte del once titular de Senegal. En tanto, en Irak, tampoco juegan Hussein Ali, Zaid Tahseen ni Zaid Ismail.

Los jugadores de Senegal e Irak ya están en el campo de juego del BMO Field para este duelo.

Senegal e Irak nunca se han enfrentado en su historia. Por lo tanto, este será su primer cruce entre sí.

Senegal e Irak ya fueron a vestuarios para los últimos preparativos antes de la salida oficial y el inicio del partido.

En Irak, el único goleador es Aymen Hussein (autor del gol del 1-4 ante Noruega).

En Senegal, Ismaïla Sarr lleva dos goles (convertidos ambos ante Noruega) e Ibrahim Mbaye tiene uno (anotado ante Francia).

Los jugadores de Senegal e Irak pisan el campo de juego. Se vienen los himnos y, en minutos, arranca el partido.

Tras el minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela, ya juegan Senegal e Irak en busca de un triunfo que les dé vida en el Mundial 2026.

Remate de Idrissa Gana Gueye, que se desvió y se fue al córner.

Abdoulaye Seck marca el 1-0 para Senegal con un buen cabezazo tras un córner.

Rebin Sulaka fue amonestado por una infracción en la puerta del área. Aunque, ¡hay revisión de VAR por posible tarjeta roja!

Rebin Sulaka puede ser expulsado por la jugada en donde fue amonestado. Revisión en pantalla.

Rebin Sulaka fue expulsado, finalmente, por Anthony Taylor. Es que se entiende que cortó con infracción cuando Sadio Mané se iba al remate. Por lo tanto, sería una jugada que corta una ocasión manifiesta de gol.

Ahmed Basil le sacó el gol a Sadio Mané de tiro libre. Gran volada y atajada a una mano del arquero de Irak.

Ismaïla Sarr quedó bien perfilado para una volea, que la pudo realizar, pero su remate se fue desviado.

Abdoulaye Seck ve la tarjeta amarilla por una infracción desde atrás contra Ali Al Hamadi.

Se para el partido para que los jugadores se hidraten. Senegal le gana 1-0 a Irak con el gol de cabeza de Abdoulaye Seck.

EN DIRECTO| La selección de Senegal busca la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026 ante Irak.

Las selecciones de Senegal e Irak se enfrentan este viernes en el Toronto Stadium en un partido donde no hay mañana. Ambos equipos llegan a la última jornada del Grupo I del Mundial 2026 sin haber sumado un solo punto, por lo que este duelo es una auténtica final donde el único resultado que sirve es ganar.

Mientras Francia y Noruega ya tienen su boleto asegurado en la siguiente ronda, africanos y asiáticos se juegan su última carta para intentar meterse a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

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Ninguno de los dos países ha tenido el Mundial que esperaba, y la diferencia de goles en la tabla podría ser el factor que decida su futuro:

Senegal: Llega con una diferencia de -3 goles, luego de perder 3-1 en su debut ante Francia y caer en un reñido encuentro por 3-2 contra Noruega. Una victoria por buen margen de goles aumentaría considerablemente sus opciones.

Llega con una diferencia de -3 goles, luego de perder 3-1 en su debut ante Francia y caer en un reñido encuentro por 3-2 contra Noruega. Una victoria por buen margen de goles aumentaría considerablemente sus opciones. Irak: La situación de los asiáticos es todavía más complicada. Tienen una diferencia de -6 goles tras haber sido goleados 4-1 por Noruega y 3-0 por el conjunto francés. Necesitan golear y esperar un milagro.

Las matemáticas son muy claras para este partido: si el encuentro termina en empate, ambas selecciones quedarán eliminadas automáticamente de la Copa del Mundo de manera inmediata.

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Sin embargo, conseguir los tres puntos tampoco es una garantía absoluta de clasificación. Al finalizar con solo 3 unidades, el ganador de este choque tendrá que esperar a que terminen los partidos de los otros once grupos para ver si su puntaje y su diferencia de goles le alcanzan para mantenerse con vida en el torneo.