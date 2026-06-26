Senegal 1-0 Irak EN VIVO: Abdoulaye Seck tiene ganando a los africanos – minuto a minuto

Las selecciones de Senegal e Irak se enfrentan este viernes en el Toronto Stadium en un partido donde no hay mañana. Ambos equipos llegan a la última jornada del Grupo I del Mundial 2026 sin haber sumado un solo punto, por lo que este duelo es una auténtica final donde el único resultado que sirve es ganar.
Mientras Francia y Noruega ya tienen su boleto asegurado en la siguiente ronda, africanos y asiáticos se juegan su última carta para intentar meterse a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares del torneo.
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Ninguno de los dos países ha tenido el Mundial que esperaba, y la diferencia de goles en la tabla podría ser el factor que decida su futuro:
- Senegal: Llega con una diferencia de -3 goles, luego de perder 3-1 en su debut ante Francia y caer en un reñido encuentro por 3-2 contra Noruega. Una victoria por buen margen de goles aumentaría considerablemente sus opciones.
- Irak: La situación de los asiáticos es todavía más complicada. Tienen una diferencia de -6 goles tras haber sido goleados 4-1 por Noruega y 3-0 por el conjunto francés. Necesitan golear y esperar un milagro.
Las matemáticas son muy claras para este partido: si el encuentro termina en empate, ambas selecciones quedarán eliminadas automáticamente de la Copa del Mundo de manera inmediata.
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Sin embargo, conseguir los tres puntos tampoco es una garantía absoluta de clasificación. Al finalizar con solo 3 unidades, el ganador de este choque tendrá que esperar a que terminen los partidos de los otros once grupos para ver si su puntaje y su diferencia de goles le alcanzan para mantenerse con vida en el torneo.