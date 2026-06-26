Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Senegal 1-0 Irak EN VIVO: Abdoulaye Seck tiene ganando a los africanos – minuto a minuto

EN DIRECTO| La selección de Senegal busca la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026 ante Irak.

Pausa de hidratación

Se para el partido para que los jugadores se hidraten. Senegal le gana 1-0 a Irak con el gol de cabeza de Abdoulaye Seck.

Publicidad

18' PT: Amonestación en Senegal

Abdoulaye Seck ve la tarjeta amarilla por una infracción desde atrás contra Ali Al Hamadi.

17' PT: ¡Lo tuvo Sarr!

Ismaïla Sarr quedó bien perfilado para una volea, que la pudo realizar, pero su remate se fue desviado.

16' PT: Cambio en Irak

Ahmed Qasem salió del campo y, para reforzar la defensa, entró Manaf Younis.

14' PT: ¡Gran atajada de Basil!

Ahmed Basil le sacó el gol a Sadio Mané de tiro libre. Gran volada y atajada a una mano del arquero de Irak.

Publicidad

13' PT: ¡EXPULSADO SULAKA!

Rebin Sulaka fue expulsado, finalmente, por Anthony Taylor. Es que se entiende que cortó con infracción cuando Sadio Mané se iba al remate. Por lo tanto, sería una jugada que corta una ocasión manifiesta de gol.

11' PT: ¡Anthony Taylor va a la pantalla del VAR!

Rebin Sulaka puede ser expulsado por la jugada en donde fue amonestado. Revisión en pantalla.

9' PT: Amonestación en Irak

Rebin Sulaka fue amonestado por una infracción en la puerta del área. Aunque, ¡hay revisión de VAR por posible tarjeta roja!

4' PT: ¡GOL DE SENEGAL!

Abdoulaye Seck marca el 1-0 para Senegal con un buen cabezazo tras un córner.

Tweet placeholder

3' PT: ¡Primera chance de Senegal!

Remate de Idrissa Gana Gueye, que se desvió y se fue al córner.

Publicidad

Minuto de silencio y ¡comienza el partido!

Tras el minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela, ya juegan Senegal e Irak en busca de un triunfo que les dé vida en el Mundial 2026.

¡Salen los equipos al campo!

Los jugadores de Senegal e Irak pisan el campo de juego. Se vienen los himnos y, en minutos, arranca el partido.

Los goleadores de Senegal e Irak

En Senegal, Ismaïla Sarr lleva dos goles (convertidos ambos ante Noruega) e Ibrahim Mbaye tiene uno (anotado ante Francia).

En Irak, el único goleador es Aymen Hussein (autor del gol del 1-4 ante Noruega).

Selecciones en vestuarios

Senegal e Irak ya fueron a vestuarios para los últimos preparativos antes de la salida oficial y el inicio del partido.

Cuerpo arbitral para Senegal vs Irak

  • Árbitro principal: Anthony Taylor (Inglaterra)
  • Árbitro asistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)
  • Árbitro asistente 2: Adam Nunn (Inglaterra)
  • Cuarto árbitro: Mitchell Selsdon (Estados Unidos)
  • Quinto árbitro: Jose Da Silva (Estados Unidos)
  • VAR: Ivan Bebek (Croacia)
  • AVAR: Fedayi San (Suiza)
  • SVAR: Carlos Del Cerro Grande (España)
Publicidad

Primer duelo entre ambas selecciones

Senegal e Irak nunca se han enfrentado en su historia. Por lo tanto, este será su primer cruce entre sí.

Jugadores, en el calentamiento para el partido

Los jugadores de Senegal e Irak ya están en el campo de juego del BMO Field para este duelo.

Ausencias importantes en Senegal e Irak

En Senegal, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly y Nicolas Jackson no forman parte del once titular de Senegal. En tanto, en Irak, tampoco juegan Hussein Ali, Zaid Tahseen ni Zaid Ismail.

¿Cómo llegan Senegal e Irak a este partido?

Ambas selecciones han perdido sus dos partidos en esta fase de grupos ante Francia y Noruega.

Senegal cayó 3-1 ante Francia en su debut, mientras que hizo lo propio por 3-2 ante Noruega. Así, está en el tercer lugar del Grupo I sin unidades y una diferencia de gol de -3.

Irak, en tanto, fue derrota por Noruega en su estreno por 4-1, mientras que Francia le ganó 3-0. Por ende, está en la cuarta ubicación del grupo tampoco sin puntos y una diferencia de gol de -6.

Alineaciones confirmadas para Senegal vs Irak

Senegal: Mory Diaw; Ismail Jakobs, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta; Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra; Ismaïla Sarr, Sadio Mané e Ibrahim Mbaye. DT: Pape Thiaw.

Irak: Ahmed Basil; Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Ali Jasim; y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026

POS SELECCIONES PUNTOS PJ PG PE PP DIF
1 Francia 6 2 2 0 0 +5
2 Noruega 6 2 2 0 0 +4
3 Senegal 0 2 0 0 2 -3
4 Iraq 0 2 0 0 2 -6

¿Dónde ver EN VIVO Senegal vs Irak?

  • Perú: DSports 2, DGO, Paramount+
  • Argentina: DSports 2, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: DSports 2, DGO, Paramount+
  • México: ViX Premium
  • Colombia: DSports 2, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DSports 2, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: FS1, Universo, TeleXitos, Peacock

¿A qué hora se juega Senegal vs Irak?

  • Perú: 14:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 14:00 (CT) / 12:00 (PT)

¡Bievenidos a la cobertura de Senegal vs Irak!

¡Buenas! Bievenidos a la cobertura del partido entre Senegal e Irak por la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. Aquí puedes seguir todas las alternativas y lo que vaya sucediendo del duelo.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
TORONTO, ONTARIO - JUNE 26: Abdoulaye Seck #4 of Senegal celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Senegal and Iraq at Toronto Stadium on June 26, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
© Getty ImagesTORONTO, ONTARIO - JUNE 26: Abdoulaye Seck #4 of Senegal celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Senegal and Iraq at Toronto Stadium on June 26, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Las selecciones de Senegal e Irak se enfrentan este viernes en el Toronto Stadium en un partido donde no hay mañana. Ambos equipos llegan a la última jornada del Grupo I del Mundial 2026 sin haber sumado un solo punto, por lo que este duelo es una auténtica final donde el único resultado que sirve es ganar.

Mientras Francia y Noruega ya tienen su boleto asegurado en la siguiente ronda, africanos y asiáticos se juegan su última carta para intentar meterse a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

¿Por qué no dirige hoy Didier Deschamps a Francia vs. Noruega en el Mundial 2026?

ver también

¿Por qué no dirige hoy Didier Deschamps a Francia vs. Noruega en el Mundial 2026?

Ninguno de los dos países ha tenido el Mundial que esperaba, y la diferencia de goles en la tabla podría ser el factor que decida su futuro:

  • Senegal: Llega con una diferencia de -3 goles, luego de perder 3-1 en su debut ante Francia y caer en un reñido encuentro por 3-2 contra Noruega. Una victoria por buen margen de goles aumentaría considerablemente sus opciones.
  • Irak: La situación de los asiáticos es todavía más complicada. Tienen una diferencia de -6 goles tras haber sido goleados 4-1 por Noruega y 3-0 por el conjunto francés. Necesitan golear y esperar un milagro.

Las matemáticas son muy claras para este partido: si el encuentro termina en empate, ambas selecciones quedarán eliminadas automáticamente de la Copa del Mundo de manera inmediata.

Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, viernes 26 de junio, a qué hora y dónde ver

ver también

Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, viernes 26 de junio, a qué hora y dónde ver

Sin embargo, conseguir los tres puntos tampoco es una garantía absoluta de clasificación. Al finalizar con solo 3 unidades, el ganador de este choque tendrá que esperar a que terminen los partidos de los otros once grupos para ver si su puntaje y su diferencia de goles le alcanzan para mantenerse con vida en el torneo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Por qué no juega Kalidou Koulibaly hoy en Senegal vs. Irak?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Kalidou Koulibaly hoy en Senegal vs. Irak?

Qué pasa si Senegal gana, empata o pierde contra Irak por el Grupo I del Mundial 2026
Mundial 2026

Qué pasa si Senegal gana, empata o pierde contra Irak por el Grupo I del Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Senegal vs. Irak en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes
Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Senegal vs. Irak en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes

En qué estadio juegan Senegal vs. Irak en el Mundial 2026
Mundial 2026

En qué estadio juegan Senegal vs. Irak en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo