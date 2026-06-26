Noruega 2-1 Francia EN VIVO: Dembélé anotó y Aasgaard descontó a los segundos – minuto a minuto de la definición del Grupo I del Mundial 2026

Francia y Noruega se enfrentan en el Estadio Boston, en un duelo que promete intensidad por la fase de grupos.

El partido entre Francia y Noruega tiene previsto iniciar a las 14:00 horas de Perú , mientras que en Argentina será a las 16:00 y en España a las 21:00 horas .

El duelo entre Francia y Noruega contará con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de América TV (canal 4) para todo el Perú. De igual forma, DirecTV Sports emitirá el encuentro para toda Sudamérica.

El duelo entre Francia y Noruega se llevará a cabo en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, un moderno recinto deportivo con capacidad para aproximadamente 65,878 espectadores .

El partido también gana atractivo por el duelo individual entre Kylian Mbappé y Erling Haaland , dos de las grandes figuras del torneo, ambos con cuatro anotaciones acumuladas hasta el momento en el Mundial .

Para el duelo frente a Francia, Noruega apostará por un equipo alternativo . En ese escenario, figuras como Erling Haaland iniciarán el partido desde el banquillo de suplentes , junto a otros jugadores habituales del once titular.

Los futbolistas ya se encuentran sobre el terreno de juego realizando los ejercicios de calentamiento previos al inicio del encuentro.

Con 16 goles en la Copa del Mundo, Kylian Mbappé está a solo dos tantos de alcanzar el registro de Lionel Messi, máximo goleador histórico del torneo con 18. ¿Logrará acercarse a esa marca en el duelo de hoy?

Apenas transcurrían 20 segundos de juego cuando Kylian Mbappé recibió un pase, sacó un potente disparo y el balón terminó estrellándose en el travesaño del arco de Noruega.

Ousmane Dembélé aprovechó un gran pase al espacio, ingresó al área y definió con un potente derechazo para marcar el primer gol del encuentro.

Thorstvedt probó desde media distancia con un potente disparo, pero Mike Maignan respondió con seguridad y se quedó con el balón sin dar rebote.

Larsen aprovechó un peligroso centro, controló el balón dentro del área y sacó un potente disparo que se fue por encima del arco defendido por Maignan.

¡Doblete de Dembélé! El atacante francés condujo el balón con decisión, encontró espacio fuera del área y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de la red para ampliar la diferencia.

¡Reaccionó Noruega! Apenas se reanudó el juego, Aasgaard sacó un potente remate que dejó sin opciones a Maignan y marcó el descuento para los vikingos.

Siga por acá el minuto a minuto del partido Noruega vs. Francia, que se enfrentan en Boston para definir el primer lugar del Grupo I de la Copa del Mundo.

Este viernes, la actividad en el Mundial 2026 se reanudará con un vibrante partido entre Noruega y Francia. Ambas selecciones lideran el Grupo I con 6 puntos, por lo que el Gillette Stadium de Boston albergará un duelo directo por el liderato, que impactará en el cuadro que le tocará a cada selección en los dieciseisavos de final.

Los galos llegan con una diferencia de gol superior por un gol a la de los noruegos (+5 y +4 respectivamente), que vienen de arrollar 4-1 a Irak y vencer 3-2 a Senegal con dobletes de Erling Haaland. Los hoy dirigidos por Guy Stéphan, en cambio, le ganaron 3-1 a los senegaleses y 3-0 a los iraquíes también con dos goles de Kylian Mbappé en cada uno de los cotejos.