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Mundial 2026

Noruega 2-1 Francia EN VIVO: Dembélé anotó y Aasgaard descontó a los segundos – minuto a minuto de la definición del Grupo I del Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto del partido Noruega vs. Francia, que se enfrentan en Boston para definir el primer lugar del Grupo I de la Copa del Mundo.

20' ¡GOOOL DE NORUEGA!

¡Reaccionó Noruega! Apenas se reanudó el juego, Aasgaard sacó un potente remate que dejó sin opciones a Maignan y marcó el descuento para los vikingos.

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19' ¡GOOOL DE FRANCIA!

¡Doblete de Dembélé! El atacante francés condujo el balón con decisión, encontró espacio fuera del área y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de la red para ampliar la diferencia.

14' Noruega cerca del empate

Larsen aprovechó un peligroso centro, controló el balón dentro del área y sacó un potente disparo que se fue por encima del arco defendido por Maignan.

10' Gran remate de Noruega

Thorstvedt probó desde media distancia con un potente disparo, pero Mike Maignan respondió con seguridad y se quedó con el balón sin dar rebote.

6' ¡GOOOL DE FRANCIA!

Ousmane Dembélé aprovechó un gran pase al espacio, ingresó al área y definió con un potente derechazo para marcar el primer gol del encuentro.

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1' ¡Casi llega el primero!

Apenas transcurrían 20 segundos de juego cuando Kylian Mbappé recibió un pase, sacó un potente disparo y el balón terminó estrellándose en el travesaño del arco de Noruega.

¡INICIÓ EL PARTIDO!

¡Comenzó el partido! Francia y Noruega ya disputan los primeros 45 minutos del encuentro.

Kylian Mbappé busca seguir haciendo historia en los Mundiales

Con 16 goles en la Copa del Mundo, Kylian Mbappé está a solo dos tantos de alcanzar el registro de Lionel Messi, máximo goleador histórico del torneo con 18. ¿Logrará acercarse a esa marca en el duelo de hoy?

Los equipos ya calientan en el campo

Los futbolistas ya se encuentran sobre el terreno de juego realizando los ejercicios de calentamiento previos al inicio del encuentro.

Noruega jugará con equipo suplente

Para el duelo frente a Francia, Noruega apostará por un equipo alternativo. En ese escenario, figuras como Erling Haaland iniciarán el partido desde el banquillo de suplentes, junto a otros jugadores habituales del once titular.

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¡Alineación confirmada de Noruega!

Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener; Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb y Strand Larsen.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice "XI 13 4 6 11 14 15 Egil Selvik Leo Ostigård Patrick Berg Jorgen Strand Larsen Fredrik Aursnes Fredrik Bjorkan Kristian Thorstvedt Thelonious Aasgaard Andreas Schjelderup Oscar Bobb Henrik Falchener 18 19 21 22 25 - 虎此 ISF Nyland Tangvik Thorsby Ajer Wolfe Sorloth Sorloth.Berge Berge Haaland Odegaard Pedersen Heggem Nusa Hauge Langás 21"

¡Alineación confirmada de Francia!

Mike Maignan; Theo Hernández, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Jules Koundé; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

Puede ser una imagen de ‎básquet y ‎texto que dice "‎فة 甲 FRANCE COMPOSITION MAIGNAN UPAMECANO LACROIX T. T.HERNANDEZ TCHOUAMÉNI DEMBÉLÉ REMPLAÇANTS RISSER SAMBA DIGNE GUSTO- HERNANDEZ KNATE- SALIBA-KANTE SALIBA -KANTE RABIOT- ZAÍRE- EMERY AKLIOUCHE 07:-- BARCOLA CHERKI MATETA THURAM rOOTBA!"‎"‎‎

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Francia 4-0 Noruega / Amistoso en 2014
  • Noruega 2-1 Francia / Amistoso en 2010
  • Francia 3-3 Noruega / Amistoso en 1998
  • Noruega 0-0 Francia / Amistoso en 1995
  • Noruega 1-1 Francia / Eliminatorias Mundial 1990

El cara a cara más esperado

El partido también gana atractivo por el duelo individual entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de las grandes figuras del torneo, ambos con cuatro anotaciones acumuladas hasta el momento en el Mundial.

Terna arbitral del partido

  • Árbitro central: Michael Oliver (Inglaterra)
  • Asistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)
  • Asistente 2: James Mainwaring (Inglaterra)
  • Cuarto árbitro: Ma Ning (China)
  • Quinto árbitro (Reserva): Zhou Fei (China)
  • VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)
  • AVAR: Ivan Bebek (Croacia)
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¿En qué estadio jugará Francia vs Noruega?

El duelo entre Francia y Noruega se llevará a cabo en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, un moderno recinto deportivo con capacidad para aproximadamente 65,878 espectadores.

Estadio Boston

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Noruega?

El duelo entre Francia y Noruega contará con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de América TV (canal 4) para todo el Perú. De igual forma, DirecTV Sports emitirá el encuentro para toda Sudamérica.

Además, el partido podrá verse vía streaming en plataformas como América TVGO, DGO, Disney Plus y Paramount Plus, permitiendo seguirlo online desde cualquier dispositivo.

¿A qué hora juega Francia vs Noruega?

El partido entre Francia y Noruega tiene previsto iniciar a las 14:00 horas de Perú, mientras que en Argentina será a las 16:00 y en España a las 21:00 horas.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Francia y Noruega!

Francia y Noruega se enfrentan en el Estadio Boston, en un duelo que promete intensidad por la fase de grupos.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto
Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Siga EN VIVO y ONLINE a Noruega vs. Francia.
© GettySiga EN VIVO y ONLINE a Noruega vs. Francia.

Este viernes, la actividad en el Mundial 2026 se reanudará con un vibrante partido entre Noruega y Francia. Ambas selecciones lideran el Grupo I con 6 puntos, por lo que el Gillette Stadium de Boston albergará un duelo directo por el liderato, que impactará en el cuadro que le tocará a cada selección en los dieciseisavos de final.

Los galos llegan con una diferencia de gol superior por un gol a la de los noruegos (+5 y +4 respectivamente), que vienen de arrollar 4-1 a Irak y vencer 3-2 a Senegal con dobletes de Erling Haaland. Los hoy dirigidos por Guy Stéphan, en cambio, le ganaron 3-1 a los senegaleses y 3-0 a los iraquíes también con dos goles de Kylian Mbappé en cada uno de los cotejos.

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