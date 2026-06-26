Noruega 2-1 Francia EN VIVO: Dembélé anotó y Aasgaard descontó a los segundos – minuto a minuto de la definición del Grupo I del Mundial 2026

Este viernes, la actividad en el Mundial 2026 se reanudará con un vibrante partido entre Noruega y Francia. Ambas selecciones lideran el Grupo I con 6 puntos, por lo que el Gillette Stadium de Boston albergará un duelo directo por el liderato, que impactará en el cuadro que le tocará a cada selección en los dieciseisavos de final.
Los galos llegan con una diferencia de gol superior por un gol a la de los noruegos (+5 y +4 respectivamente), que vienen de arrollar 4-1 a Irak y vencer 3-2 a Senegal con dobletes de Erling Haaland. Los hoy dirigidos por Guy Stéphan, en cambio, le ganaron 3-1 a los senegaleses y 3-0 a los iraquíes también con dos goles de Kylian Mbappé en cada uno de los cotejos.
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