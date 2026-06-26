Francia venció a Noruega, cerró el Grupo I con puntaje perfecto y ya piensa en los 16avos de final del Mundial 2026. El posible rival del equipo de Didier Deschamps y todos los detalles de su próximo partido.

Francia cerró una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps venció a Noruega, terminó como líder del Grupo I y avanzó a los 16avos de final con puntaje ideal.

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La gran figura del partido fue Ousmane Dembélé, autor de una actuación fenomenal para encaminar una victoria que confirmó el dominio absoluto del conjunto galo en la zona.

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Francia finalizó primera con 9 puntos, por encima de los escandinavos, que quedaron segundos con 6, Senegal, que terminó con 3, e Irak, que cerró sin unidades.

¿Contra quién podría jugar Francia los 16avos de final?

Al terminar como líder del Grupo I, Francia jugará los 16avos de final contra uno de los mejores terceros de la primera fase. Su rival saldrá de los grupos C, D, F, G o H, de acuerdo con la distribución del cuadro para la ronda eliminatoria.

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Ousmane Dembélé tuvo una actuación apabullante Getty Images).

El nombre todavía debe confirmarse con el cierre completo de la tabla de mejores terceros y la matriz oficial de cruces. En este momento, Suecia aparece como uno de los principales candidatos a enfrentar al conjunto galo, aunque el emparejamiento definitivo dependerá de cómo queden ordenados los terceros clasificados.

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¿Cuándo y dónde juega Francia por los 16avos de final?

El próximo partido de los vigentes subcampeones mundiales será el martes 30 de junio, por los 16avos de final. El encuentro se disputará en el New York New Jersey Stadium, en East Rutherford, Estados Unidos, desde las 3:00 p.m. de Centroamérica (las 4:00 p.m. de Panamá).

El recinto que albergará el duelo de Francia por los 16avos de final (Getty Images).

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Francia llegará a este cruce como ganador del Grupo I y con puntaje perfecto. Después de superar a Noruega en la definición de la zona, el equipo de Deschamps espera por su rival para una instancia en la que ya no habrá margen de error.