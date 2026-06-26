Mundial 2026: tabla de posiciones final del Grupo H tras el triunfo de España vs. Uruguay

El Grupo H de la Copa del Mundo 2026 dejó una de las definiciones más inesperadas de la fase de grupos. España cumplió con los pronósticos al quedarse con el primer lugar de la clasificación, mientras que la gran sorpresa fue la eliminación de Uruguay, que bajo el mando de Marcelo Bielsa quedó fuera del torneo. En contraste, Cabo Verde firmó una clasificación histórica a los dieciseisavos de final.

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La selección española llegaba con un panorama favorable para enfrentar a los charrúas, mientras que Uruguay estaba obligado a sumar para mantener vivas sus aspiraciones. Sin embargo, el equipo sudamericano nunca encontró claridad en ataque y terminó apostando más al juego físico que al fútbol, sin lograr inquietar de forma constante a la defensa de La Roja.

Cabo Verde hace historia y Uruguay se despide

El único gol del compromiso llegó por medio de Álex Baena, quien le dio el triunfo por 1-0 a España y confirmó el liderato del grupo. Para Marcelo Bielsa, la eliminación representa un duro golpe, ya que su selección no logró desarrollar una identidad futbolística sólida durante el campeonato y quedó fuera de la competencia antes de la fase eliminatoria, además, de ser el responsable del rompimiento del camerino y sumar otro fracaso en mundiales en su carrera.

La jornada también ofreció una de las grandes historias del torneo. Cabo Verde igualó 0-0 frente a Arabia Saudita y, aunque solo sumó tres empates en la fase de grupos, esos tres puntos fueron suficientes para terminar en el segundo puesto y asegurar un boleto histórico a la siguiente ronda.

El combinado africano supo competir en cada presentación y encontró recompensa a su orden defensivo y disciplina táctica. Con esta clasificación, Cabo Verde se convierte en una de las revelaciones del Mundial 2026, dejando en el camino a una selección con el peso histórico de Uruguay.

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Ahora, el premio para los africanos será un desafío mayúsculo. En los dieciseisavos de final tendrán como rival a la vigente campeona, Argentina, en un duelo en el que buscarán prolongar su histórica aventura mundialista. Sobre el papel, la Albiceleste parte como amplia favorita, pero Cabo Verde intentará seguir escribiendo una de las páginas más sorprendentes del torneo.

Así quedó la tabla del Grupo H