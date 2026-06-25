Japón terminó segundo en el Grupo F y enfrentará a Brasil en los 16vos del Mundial 2026. Día, horario, sede y cómo llega la Verdeamarela al cruce.

Japón terminó segundo en el Grupo F y ya tiene rival confirmado para los 16vos del Mundial 2026: enfrentará a Brasil en uno de los cruces más exigentes de la próxima ronda.

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Los Samuráis Azules hicieron su parte ante Suecia y cerraron la fase de grupos como escoltas de los Países Bajos. El equipo asiático llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo y consiguió el resultado que necesitaba para avanzar de manera directa a los 16vos de la Copa del Mundo.

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¿Cómo llega Brasil al duelo con Japón?

Brasil llega a esta instancia después de cerrar invicto la fase de grupos. Debutó con un empate 1-1 ante Marruecos, luego venció 3-0 a Haití y terminó la zona con otro 3-0 frente a Escocia.

Vinicius Junior empezó el Mundial 2026 prendido fuego: ya lleva cuatro goles (Getty Images).

Con esos resultados, la selección de Carlo Ancelotti terminó primera del Grupo C con 7 puntos y una diferencia de gol de +6. Marruecos también sumó 7, pero quedó segundo por tener peor diferencia de gol.

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Cuándo se juega Japón vs. Brasil

Japón vs. Brasil se jugará el lunes 29 de junio por los 16vos del Mundial 2026. El partido comenzará a las 11:00 horas de Centroamérica para Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En Panamá será a las 12:00 horas.

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Desde esta ronda, el margen se termina. Si el partido queda empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y, si la igualdad se mantiene, definición por penales. El ganador avanzará a los octavos de final. El perdedor quedará eliminado.

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Dónde se juega Japón vs. Brasil

Japón y Brasil se enfrentarán en Houston (Getty Images).

El partido entre Japón y Brasil se disputará en el Houston Stadium, conocido habitualmente como NRG Stadium, en Houston, Estados Unidos, recinto con capacidad para albergar a 72.220 espectadores.