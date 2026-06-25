En qué estadio juegan Japón vs. Suecia en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Las selecciones de Japón y Suecia se jugarán el boleto a los 16avos de final del Mundial 2026 en el estadio más imponente de Estados Unidos.

Japón y Suecia se enfrentan este jueves por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026, en un partido directo por la clasificación a los dieciseisavos de final.

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El mismo se jugará en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Aunque la sede se identifica con Dallas para el torneo, el estadio está en el área metropolitana Dallas-Fort Worth, una de las regiones deportivas más importantes de Estados Unidos.

Dónde juegan Japón vs. Suecia

El encuentro entre Japón y Suecia se disputará en Arlington, ciudad ubicada entre Dallas y Fort Worth, en el estado de Texas, que funge como un enorme complejo deportivo y de entretenimiento.

El Dallas Stadium es uno de los estadios más reconocidos de Estados Unidos y funciona como casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más populares de la NFL (National Football League).

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Dallas Stadium, una sede gigante para el Mundial 2026

El AT&T Stadium fue inaugurado en 2009 y es conocido popularmente como Jerry World, por su relación con Jerry Wayne Jones Sr., mejor conocido como Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys.

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Su arquitectura lo convierte en uno de los reductos más imponentes del torneo. Tiene techo retráctil, una pantalla central gigante suspendida sobre el campo y una infraestructura preparada para eventos de máxima escala, desde Super Bowls hasta conciertos y partidos internacionales.

Además, el estadio —que para su construcción necesitó una inversión de aproximadamente 1.150 millones de dólares— fue adaptado para cumplir con los requisitos del torneo, especialmente en relación con el campo de juego y las dimensiones necesarias para partidos de fútbol.

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El recinto tendrá un papel central en esta Copa del Mundo. No solo recibirá partidos de fase de grupos: también será sede de cruces eliminatorios y de una semifinal, lo que lo coloca entre los escenarios más importantes del torneo.

Capacidad del Dallas Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Dallas Stadium para el Mundial 2026 puede superar los 90.000 espectadores, con una configuración ampliada cercana a los 94.000 lugares.

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Eso lo ubica como el estadio de mayor aforo de toda la Copa. En un partido como Japón-Suecia, ese tamaño puede generar un ambiente muy distinto al de otras sedes: tribunas enormes, mucho ruido y una sensación de evento mayor incluso en fase de grupos.

Otro punto importante es el clima. Texas suele tener temperaturas altas en junio, pero el estadio cuenta con techo retráctil y un entorno interior que permite condiciones más controladas que en un recinto completamente abierto.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Dallas Stadium