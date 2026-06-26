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Mundial 2026

España vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido del Mundial 2026 – cómo ver y alineaciones confirmadas

Seguí el minuto a minuto del partido que define al Grupo H entre España y Uruguay por el Mundial 2026.

Habló Bielsa

En la previa del partido, el entrenador de Uruguay habló sobre la inclusión de Darwin Núñez como titular. "Los entrenamientos de la semana me hicieron tomar esa decisión", afirmó.

Además, explicó que tanto Araujo como De Arrascaeta posiblemente no sumen minutos: "Están los dos sanos y recuperados, pero sin forma futbolística, por lo que dudo que los utilice".

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Salen los arqueros a entrar en calor

Tanto Fernando Muslera con los goleros uruguayo, como Unai Simón con sus compañeros, los arqueros ya están en el campo de juego realizando la entrada en calor.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
  • Línea 1: Corey Parker (Estados Unidos)
  • Línea 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
  • Cuarto Árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)
  • Quinto Árbitro: Juan Carlos Mora (Costa Rica)
  • VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)
  • AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)
  • SVAR: Khamis Al Marri (Qatar)

La formación de España

La Roja sale a la cancha con: Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri, Alex Baena; Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

La formación de Uruguay

Los de Bielsan a la cancha con: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Agustín Canobbio; Maxi Araujo y Darwin Núñez.

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La tabla de posiciones del Grupo H

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas
1

España

 4 2 4:0 4 1 1 0
  • V
  • E
2

Uruguay

 2 2 3:3 0 0 2 0
  • E
  • E
3

Cabo Verde

 2 2 2:2 0 0 2 0
  • E
  • E
4

Arabia Saudita

 1 2 1:5 -4 0 1 1
  • D
  • E

Se define el Grupo H

Con los cuatro equipos con chances de clasificar, Uruguay se enfrenta a España obligado a ganar para pasar de ronda. La Roja, por su parte, sabe que con un empate se asegura el boleto a 16avos.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Uruguay se juega la clasificación ante España.
© Getty ImagesUruguay se juega la clasificación ante España.

Este viernes 26 de junio, Uruguay se mide ante España prácticamente con la obligación de ganar después de lo que fueron los empates consecutivos contra Cabo Verde y Arabia Saudita. Todos los del Grupo H tienen posibilidades de clasificar a los 16avos de la Copa del Mundo 2026.

Uruguay, que suma dos puntos, deberá lograr la victoria para mantenerse vivo en la competencia. Un empate podría dejarlo en el segundo lugar, pero al mismo tiempo deberá haber una igualdad en el otro partido que definen Cabo Verde y Arabia.

España, por su parte, ya está entre los 16avos de final, pero todavía no tiene definido en qué posición lo hará. Con la victoria, será líder. Con el empate, podría quedar primero también si es que Cabo Verde no golea a Arabia Saudita por una diferencia mayor a tres goles. La derrota lo deja como mínimo en el segundo puesto y se enfrentaría a Argentina.

Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde contra España por el Grupo H del Mundial 2026

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¿Cómo ver el partido de España vs. Uruguay en Centroamérica?

  • Costa Rica: Fox, Teletica, ViX y TDMAX
  • Guatemala: Tigo Sports y ViX
  • Honduras: Tigo Sports, FOX, DVTC+, ViX y Canal 5 Televicentro
  • El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, Vix y Fox
  • Nicaragua: Fox, Tigo Sports y ViX
  • Panamá: Fox, Tigo Sports, Medcom GO, RPC, ViX y TV Max

Alineaciones confirmadas

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Merino, Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. DT: Luis De La Fuente.

Uruguay: Fernando Muslera; Sanabria, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela; Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

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