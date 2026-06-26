España vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido del Mundial 2026 – cómo ver y alineaciones confirmadas

Este viernes 26 de junio, Uruguay se mide ante España prácticamente con la obligación de ganar después de lo que fueron los empates consecutivos contra Cabo Verde y Arabia Saudita. Todos los del Grupo H tienen posibilidades de clasificar a los 16avos de la Copa del Mundo 2026.
Uruguay, que suma dos puntos, deberá lograr la victoria para mantenerse vivo en la competencia. Un empate podría dejarlo en el segundo lugar, pero al mismo tiempo deberá haber una igualdad en el otro partido que definen Cabo Verde y Arabia.
España, por su parte, ya está entre los 16avos de final, pero todavía no tiene definido en qué posición lo hará. Con la victoria, será líder. Con el empate, podría quedar primero también si es que Cabo Verde no golea a Arabia Saudita por una diferencia mayor a tres goles. La derrota lo deja como mínimo en el segundo puesto y se enfrentaría a Argentina.
ver también
Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde contra España por el Grupo H del Mundial 2026
¿Cómo ver el partido de España vs. Uruguay en Centroamérica?
- Costa Rica: Fox, Teletica, ViX y TDMAX
- Guatemala: Tigo Sports y ViX
- Honduras: Tigo Sports, FOX, DVTC+, ViX y Canal 5 Televicentro
- El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, Vix y Fox
- Nicaragua: Fox, Tigo Sports y ViX
- Panamá: Fox, Tigo Sports, Medcom GO, RPC, ViX y TV Max
Alineaciones confirmadas
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Merino, Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. DT: Luis De La Fuente.
Uruguay: Fernando Muslera; Sanabria, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela; Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.